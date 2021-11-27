Немецкий журналист предсказал ответ «Газпрома» на штраф Еврокомиссии в 80 млрд евро

Брюссель, 27 ноября. Евросоюз сильно пожалеет о попытке компенсировать за счет «Газпрома» последствия своей энергетической глупости.

Предсказать ответ российской компании на экономическую агрессию ЕС в беседе со своим коллегой Робертом Штайном попытался немецкий журналист Томас Репер, подчеркнув, что Европа своими нападками на «Газпром» роет себе энергетическую могилу.

Репер напомнил, что совсем недавно многие европейские, в том числе и немецкие, СМИ сообщили о решении ЕС наказать российского газового гиганта за высокие цены на топливо. Еврокомиссия намерена инициировать большое антимонопольное расследование, дабы выяснить истинные причины дефицита газа в Европе и диких скачков цен на спотовой бирже. На самом деле ЕК использует расследование как предлог для агрессии против «Газпрома». В случае негативного для компании результата расследования ее могут оштрафовать на сумму, равную 10% годового оборота. Некоторые эксперты уже подсчитали, что на данный момент это примерно 80 миллиардов евро.

europa.rs / Официальный сайт Еврокомиссии

Немецкий журналист выразил уверенность, что ответ «Газпрома» будет настолько жестким, что экономика ЕС вряд ли после этого выживет.

«В ЕК нас пытаются убедить, что именно «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе. И если Евросоюз так поступит, то речь идет о 80 миллиардах евро штрафа. Я что-то не уверен, что «Газпром» будет платить этот штраф. Это 10% годового оборота компании. Даже уверен в обратном. Если Евросоюз так поступит, «Газпром» просто распрощается с Европой, перекроет все поставки газа и все на этом. Европе конец без российского газа. В итоге ЕС не получит ни компенсации (каким дураком вообще надо быть, чтобы на это рассчитывать), ни голубого топлива. В нынешней ситуации это смерти подобно. Жадность еврочиновников толкает Европу к катастрофе», — описал наиболее реальный сценарий развития событий журналист.

Репер отметил, что цинизм руководства ЕС в этой истории просто зашкаливает, так же, как и глупость. Ведь причины бешеных скачков цен на энергоносители лежат на поверхности. Все зафиксировано и в открытом доступе. Во-первых, прекрасно известно, что больше газа в ЕС «Газпром» качать не может из-за принятого той же Еврокомиссией третьего энергопакета. Во-вторых, Евросоюз сам пошел против правил российской компании, тем самым спровоцировав энергетический коллапс.

Журналист напомнил, что в долгосрочных контрактах «Газпрома» еще не так давно было четко прописано нерушимое правило — покупаемый газ должен в итоге достаться конечному потребителю. Его нельзя перепродавать. ЕК это не устраивало и в 2018 году Европа на законодательном уровне сняла этот запрет, развязав руки спекулянтам, которые и вызвали этот кризис. Теперь за свою жадность и глупость европейские чиновники высшего звена хотят заставить платить «Газпром». Репер подчеркнул, что полное прекращение поставок будет лучшим ответом на такой абсурдный и злобный выпад, а скатывание Европы в Средневековье — заслуженным и необходимым наказанием.

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