Брюссель, 27 ноября. Евросоюз сильно пожалеет о попытке компенсировать за счет «Газпрома» последствия своей энергетической глупости.
Предсказать ответ российской компании на экономическую агрессию ЕС в беседе со своим коллегой Робертом Штайном попытался немецкий журналист Томас Репер, подчеркнув, что Европа своими нападками на «Газпром» роет себе энергетическую могилу.
Репер напомнил, что совсем недавно многие европейские, в том числе и немецкие, СМИ сообщили о решении ЕС наказать российского газового гиганта за высокие цены на топливо. Еврокомиссия намерена инициировать большое антимонопольное расследование, дабы выяснить истинные причины дефицита газа в Европе и диких скачков цен на спотовой бирже. На самом деле ЕК использует расследование как предлог для агрессии против «Газпрома». В случае негативного для компании результата расследования ее могут оштрафовать на сумму, равную 10% годового оборота. Некоторые эксперты уже подсчитали, что на данный момент это примерно 80 миллиардов евро.
Немецкий журналист выразил уверенность, что ответ «Газпрома» будет настолько жестким, что экономика ЕС вряд ли после этого выживет.
«В ЕК нас пытаются убедить, что именно «Газпром» виноват в высоких ценах на газ в Европе. И если Евросоюз так поступит, то речь идет о 80 миллиардах евро штрафа. Я что-то не уверен, что «Газпром» будет платить этот штраф. Это 10% годового оборота компании. Даже уверен в обратном. Если Евросоюз так поступит, «Газпром» просто распрощается с Европой, перекроет все поставки газа и все на этом. Европе конец без российского газа. В итоге ЕС не получит ни компенсации (каким дураком вообще надо быть, чтобы на это рассчитывать), ни голубого топлива. В нынешней ситуации это смерти подобно. Жадность еврочиновников толкает Европу к катастрофе», — описал наиболее реальный сценарий развития событий журналист.
Репер отметил, что цинизм руководства ЕС в этой истории просто зашкаливает, так же, как и глупость. Ведь причины бешеных скачков цен на энергоносители лежат на поверхности. Все зафиксировано и в открытом доступе. Во-первых, прекрасно известно, что больше газа в ЕС «Газпром» качать не может из-за принятого той же Еврокомиссией третьего энергопакета. Во-вторых, Евросоюз сам пошел против правил российской компании, тем самым спровоцировав энергетический коллапс.
Журналист напомнил, что в долгосрочных контрактах «Газпрома» еще не так давно было четко прописано нерушимое правило — покупаемый газ должен в итоге достаться конечному потребителю. Его нельзя перепродавать. ЕК это не устраивало и в 2018 году Европа на законодательном уровне сняла этот запрет, развязав руки спекулянтам, которые и вызвали этот кризис. Теперь за свою жадность и глупость европейские чиновники высшего звена хотят заставить платить «Газпром». Репер подчеркнул, что полное прекращение поставок будет лучшим ответом на такой абсурдный и злобный выпад, а скатывание Европы в Средневековье — заслуженным и необходимым наказанием.
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