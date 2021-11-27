Сын полка для «Аквариума»: Сергей Бугаев рассказал, как жил на кухне у Гребенщикова

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков — не просто певец и композитор, а в определенном смысле поэт, с появлением которого в русском языке возникли новые смыслы. Об этом в беседе с ФАН заявил советский и российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, поздравляя давнего друга с днем рождения.

Сегодня, 27 ноября, одному из родоначальников русского рока Борису Гребенщикову исполняется 68 лет. Значение его фигуры для отечественной музыкальной культуры сложно переоценить — по словам Бугаева, рокер остается одним из тех людей, что отстаивают свои принципы и продолжают бороться за свободу слова.

Судьба свела двух героев в непростое, но уникальное время, и с тех пор, признается Бугаев, им пришлось пройти достаточно долгий творческий и дружеский путь.

«До какого-то момента своей жизни я был очень тесно интегрирован во все, что касается жизни Бориса Борисовича. Длительное время я даже проживал у него на кухне в тех или иных обстоятельствах и периодически принимал участие во всех проектах, которые он в разное время инициировал. Я очень любил и всегда дружил со всеми из ансамбля «Аквариум». Собственно говоря, это практически мои родственники — особенно Всеволод Гаккель, у которого я длительное время жил, затем Александр Титов со своей женой Ириной, которые меня тоже приютили, — с теплотой вспоминает собеседник ФАН. — Грубо говоря, в роли сына полка мне пришлось выступить в раннем детстве, начиная с 15 лет. И, соответственно, отношения у меня [с музыкантами] если не родственные, то очень-очень близкие. Конечно, многое мне удалось понять и осмыслить в детстве в том числе благодаря Борису Борисовичу, его интеллекту, познаниям и стремлению к распознаванию истины. Мы с ним прошли достаточно долгий не только творческий путь, но и путь дружеский».

ТАСС / Автор: Куртов Иван Редактор: Назаров

Сравнивать Гребенщикова с кем-то из именитых современников Бугаев не берется, ведь, по его словам, речь идет не просто о певце или композиторе, а в определенном смысле поэте.

«Со словами Гребенщикова на территории русского языка появились некие новые смыслы, которые заключались просто в неких словосочетаниях. Это очень важно, потому что в этом смысле Борис Борисович был в молодости большим ценителем и поклонником обэриутов. И, соответственно, продолжение такой абсурдистской линии в нашей поэтической русской традиции может быть применено к нему в полной степени, — делится мыслями художник и музыкант. — Например, возьмем такое словосочетание: «Дай мне напиться железнодорожной воды». Вот мне кто-нибудь может объяснить, что такое железнодорожная вода? Это самый простой пример, очень раннее его [творчество]. Я вспоминаю свое детское переживание, когда я впервые оказался на концерте, — у меня расположение трех слов само по себе вырабатывало какой-то тип реакции».

Телеканал НТВ /

Подводя итог беседы, Сергей Бугаев вспомнил об альбомах группы «Аквариум», которые близки ему больше остальных. Среди таких — дуэтный сборник Гребенщикова и Сергея Курехина, отличающийся абстрактной стилистикой, которая придется по душе единицам.

«Еще есть такой альбом, который называется «Табу». Я помню, как он записывался, где он записывался, атмосферу, которая тогда царила в обществе и в мире. Поэтому я этот альбом очень люблю. Там много очень интересных элементов было привнесено Сергеем Курехиным, таких красивых мелодических моментов. И можно сказать там невероятно сыграл, наверное, лучший гитарист русского рока Александр Ляпин. Такой интересный и прогрессивный с музыкальной точки зрения альбом», — подытожил собеседник агентства.

Ранее Сергей Бугаев рассказал, что ему больше всего запомнилось на съемках культового фильма «Асса». По его словам, наибольшее впечатление произвело не что иное, как межпоколенческое общение между молодыми творцами и теми, кто прошел существенную часть творческого пути.