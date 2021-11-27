Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 22:12
22:06
Спорт
Подопечная Тутберидзе Валиева победила на этапе Гран-при России с двумя мировыми рекордами
21:50
Происшествия
Губернатор Кузбасса не будет слушать объяснения уволенного после банкета мэра Прокопьевска
21:48
Политика
Антонов анонсировал высылку 27 российских дипломатов из США
21:46
Политика
Максим Шугалей посетил Кыргызстан для участия в конференции по Афганистану
21:41
Общество
ВОЗ подтвердила пропущенные буквы греческого алфавита в штамме «омикрон»
21:40
Шоу-бизнес
Сын полка для «Аквариума»: Сергей Бугаев рассказал, как жил на кухне у Гребенщикова
21:31
Видео
Петербурженка рассказала правду о состоянии местной детской больницы
21:23
Происшествия
Спасенный из шахты «Листвяжная» спасатель находится в тяжелом состоянии
21:22
Шоу-бизнес
Певица Ирина Понаровская назвала покойную Юлию Началову самородком
21:22
Шоу-бизнес
Возмущенная Екатерина Андреева обратилась к «состарившей» ее «Википедии»
Все новости

Ценники новых кроссоверов Lexus попали в Сеть

Экономика
Ценники новых кроссоверов Lexus попали в Сеть
lexus.ru  /  Lexus

Токио, 27 ноября. Один из японских дилеров Lexus поделился информацией о стоимости новых моделей Lexus LX 600.

Дебют кроссовера Lexus LX состоялся около полутора месяца назад, однако до последнего момента была неизвестна стоимость новинки. Сейчас на территории Японии стартовал предзаказ моделей.

Стандартная версия LX продается по 12,5 млн иен, а максимальная комплектация Executive реализуется по цене от 18 млн иен. Соответственно, топовый вариант внедорожника примерно в 2,5 раза обходит по цене Land Cruiser 300.

Известно, что обновленный Lexus оборудуется силовым агрегатом на 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента при объеме двигателя в 3,5 литра, который работает в паре с АКПП на десять передач. Если считать в рублях, то классическая вариация LX 600 доступна за 8,3 млн рублей, а наиболее «заряженный» комплект предлагается за 12 млн рублей.

Официальные поставки ТС на японский рынок начнутся во второй половине января. Предполагается, что в других странах внедорожник появится в конце I квартала следующего года. Однако корпорация из Японии недавно привезла другую новинку в Россию. Бизнес-седан Lexus ES приехал на отечественный рынок в конце прошлого месяца.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Ценники новых кроссоверов Lexus попали в Сеть
япония lexus авто кроссовер LX 600
Комментировать