Ценники новых кроссоверов Lexus попали в Сеть

Токио, 27 ноября. Один из японских дилеров Lexus поделился информацией о стоимости новых моделей Lexus LX 600.

Дебют кроссовера Lexus LX состоялся около полутора месяца назад, однако до последнего момента была неизвестна стоимость новинки. Сейчас на территории Японии стартовал предзаказ моделей.

Стандартная версия LX продается по 12,5 млн иен, а максимальная комплектация Executive реализуется по цене от 18 млн иен. Соответственно, топовый вариант внедорожника примерно в 2,5 раза обходит по цене Land Cruiser 300.

Известно, что обновленный Lexus оборудуется силовым агрегатом на 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента при объеме двигателя в 3,5 литра, который работает в паре с АКПП на десять передач. Если считать в рублях, то классическая вариация LX 600 доступна за 8,3 млн рублей, а наиболее «заряженный» комплект предлагается за 12 млн рублей.

Официальные поставки ТС на японский рынок начнутся во второй половине января. Предполагается, что в других странах внедорожник появится в конце I квартала следующего года. Однако корпорация из Японии недавно привезла другую новинку в Россию. Бизнес-седан Lexus ES приехал на отечественный рынок в конце прошлого месяца.