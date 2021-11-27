Непомнящий и Карлсен сыграли вничью во второй партии матча за шахматную корону

Дубай, 27 ноября. Вторая партия матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Норвегии Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Партия, в которой 31-летний российский шахматист играл черными фигурами, завершилась на 58-м ходу. Матч за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. В случае равного счета победителя определят на тай-брейке в быстрых шахматах. Третья партия матча состоится 28 ноября. Призовой фонд составляет 2 миллиона евро.

Непомнящий является чемпионом Европы, двукратным чемпионом России и двукратным победителем командного первенства мира в составе национальной команды России.

Напомним, в октябре 2021 года женская сборная России по шахматам победила индийских соперниц в финальном матче командного первенства мира.