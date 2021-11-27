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Реактивную систему залпового огня «Флейта» испытали на полигоне в Белоруссии

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 20:35
Армия
Реактивную систему залпового огня «Флейта» испытали на полигоне в Белоруссии
Prt Scr youtube.com  /  Госкомвоенпром РБ

Минск, 27 ноября. Испытания новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Флейта» состоялись на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии. Стрельбы проводили специалисты предприятия-разработчика вооружения, сообщила пресс-служба Государственного военно-промышленного комитета республики.

Во время испытаний подтвердилась правильность конструкторских решений, применяемых в ходе создания опытного образца РСЗО. Разработчики удостоверились, что «Флейта» способна оперативно подготавливаться к стрельбе, выполнять боевое задание и менять позицию в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что вооружение РСЗО включает в себя пакет из 80 направляющих, которые предназначены для неуправляемых авиационных ракет калибра 80 миллиметров.

Ранее стало известно, что возле Шанхая на ходовые испытания вышла загадочная подводная лодка. Первый выход субмарины в море сняли на видео.

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