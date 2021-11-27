Совбез Белоруссии опасается возможных провокаций на границе с Польшей

Минск, 27 ноября. Совбез Белоруссии не исключает возможных провокаций в отношении республики со стороны польских военных, число которых на границе государства заметно возросло из-за миграционного кризиса.

Государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович рассказал, что под предлогом борьбы с нелегальной миграцией и беженцами на территории Польши была сформирована военная группировка, насчитывающая 23 тысячи человек.

«Это не может не вызывать беспокойство военных людей. Все, что создано сегодня на сопределе, может спровоцировать обстановку. Это как та искра», — сказал Вольфович в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, любой приграничный инцидент в таких условиях может привести к крупномасштабному столкновению. Вольфович подчеркнул, что белорусская сторона не поддастся на провокации.

«Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае, не дай бог, развязывания каких-то провокационных действий», — заявил он.

Ранее минобороны Белоруссии сообщило, что у границ государства зафиксирована концентрация иностранных войск. Там уже расположился эстонский военный контингент, которому поставлена задача по подготовке рокадных дорог.