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Армейский корпус Балтфлота отработал перехват «диверсантов» на территории воинских частей

Армия
Армейский корпус Балтфлота отработал перехват «диверсантов» на территории воинских частей
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ЗВЕЗДА

Калининград, 27 ноября. Дежурные подразделения армейского корпуса Балтийского флота ВМФ РФ приняли участие в учениях на территории воинских частей, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, в рамках тренировочных мероприятий военнослужащим предстояло выполнить задачи по перехвату условной диверсионной группы, которая проникла на военный объект.

«Личный состав дежурных подразделений уложился в нормативы сбора и прибытия к назначенному месту, а также на практике выполнил задачи по блокированию условного противника и предотвращению захвата диверсантами военных объектов в соответствии с действующими инструкциями», — говорится в сообщении.

Ранее снайперы Балтийского флота в рамках контрольных занятий отработали ведение боя в темное время суток на полигоне Пугачево в Калининградской области. Они поразили мишени на дистанциях от 300 до 800 метров, усовершенствовали свои навыки по тактической и специальной подготовке, а также попрактиковались в стрельбе в составе снайперских групп и пар.

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