Водитель такси из Вологды не дал мошенникам обмануть пенсионерку

Вологда, 27 ноября. Жительница Вологды 1954 года рождения обратилась с заявлением в полицию. Женщина рассказала, что планировала перевести мошенникам крупную сумму денег, однако ее остановил таксист.

В разговоре с органами правопорядка пенсионерка рассказала, что на ее телефон поступил звонок от неизвестного. Абонент представился сотрудником банка и сообщил, что на имя вологжанки была попытка оформить кредит. Для того чтобы обезопасить денежные средства, женщине нужно как можно скорее проследовать в банк и оформить кредит на свое имя, заявил он.

«По пути в банк таксист Андрей Воскресенский услышал разговор пенсионерки и убедил прервать разговор, объяснив, что она общается с мошенниками», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Как ранее сообщалось, количество звонков россиянам от злоумышленников из других стран достигло 70%. Большинство таких колл-центров находятся на территории украинского города Днепр.