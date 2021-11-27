Избирком Ливии завершил первый этап обучения процедурам голосования

Триполи, 27 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии завершила первый этап обучения процедурам голосования. Встреча состоялась под контролем соответствующего комитета и в присутствии директора Операционного департамента.

Глава отдела обучения объяснил, что сотрудников избирательных участков подготовили к первому туру президентских выборов. Присутствовал 51 представитель избиркома.

По его словам, в ходе предстоящих тренингов обучат около 40 тысяч сотрудников. Курс проходит в рамках подготовки ВИК Ливии к проведению выборов, запланированных на 24 декабря.

إنطلقت بمقر المفوضية صباح اليوم المرحلة الأولى من التدريب على إجراءات عملية الاقتراع بتنظيم وإشراف قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بحضور مدير إدارة العمليات السيد الصادق الزكار و رئيس قسم التدريب السيد عبد الباسط النفاتي



التفاصيل:https://t.co/qxEd4OA59B pic.twitter.com/UayfPskpXY — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) November 27, 2021

Ранее ливийский избирком сообщил о выдвижении 2472 кандидатов на парламентские посты и огласил предварительный список 73 претендентов в президенты. По информации ВИК, бюллетени для голосования получили более двух миллионов граждан.

Кроме того, комиссия разъяснила порядок подачи и рассмотрения как жалоб, так и апелляций, возникающих в ходе электорального процесса. Суд уже вернул в президентскую гонку трех кандидатов на основании поданных документов.