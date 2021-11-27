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Избирком Ливии завершил первый этап обучения процедурам голосования

Весь мир
Избирком Ливии завершил первый этап обучения процедурам голосования
www.facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 27 ноября. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии завершила первый этап обучения процедурам голосования. Встреча состоялась под контролем соответствующего комитета и в присутствии директора Операционного департамента.

Глава отдела обучения объяснил, что сотрудников избирательных участков подготовили к первому туру президентских выборов. Присутствовал 51 представитель избиркома.

По его словам, в ходе предстоящих тренингов обучат около 40 тысяч сотрудников. Курс проходит в рамках подготовки ВИК Ливии к проведению выборов, запланированных на 24 декабря.

Ранее ливийский избирком сообщил о выдвижении 2472 кандидатов на парламентские посты и огласил предварительный список 73 претендентов в президенты. По информации ВИК, бюллетени для голосования получили более двух миллионов граждан.

Кроме того, комиссия разъяснила порядок подачи и рассмотрения как жалоб, так и апелляций, возникающих в ходе электорального процесса.  Суд уже вернул в президентскую гонку трех кандидатов на основании поданных документов.

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ливия
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