Власти Ливии призвали граждан совершить коллективную молитву о дожде

Триполи, 27 ноября. Временное Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии призвало жителей столицы собраться 28 ноября на площади Шухада (Мучеников) для совершения совместной молитвы о ниспослании дождя.

На своей официальной странице в Facebook ПНЕ заявило, что пошло на такой шаг ввиду длительного отсутствия осадков. Гражданам предлагается прийти в указанное место в 11 часов утра и исполнить коллективный намаз в соответствии с мусульманскими обычаями.

Ранее с подобным призывом выступило Главное управление по делам вакфов и ислама, которое также попросило триполитанцев помолиться на площади Шухада. Нынешней зимой Ливия переживает нехватку дождя по сравнению с предыдущими годами. Климат в стране преимущественно сухой и пустынный, однако в прибрежных районах зимой ветра приносят с собой сезонные осадки.

Летом дожди могут выпадать, но это скорее является исключением. Так, в сентябре 2018 года ливни не утихали несколько дней, что привело к затоплению улиц и закрытию ряда госучреждений.