Население Турции столкнулось с дефицитом лекарств на фоне падения лиры

Анкара, 27 ноября. Граждане Турции испытывают проблемы с покупкой жизненно важных лекарств в связи с тем, что запасы медикаментов иссякают после обвала лиры, который привел к росту цен на импорт и нарушил поставки.

Представители фармацевтической отрасли отмечают, что сектор столкнулся с серьезным дефицитом продукции, и предупредили о перебоях с лекарствами в ближайшие месяцы. Сообщается, что нехватка коснется медикаментов от диабета и высокого давления, а также особо остро затронет детей.

Turks scramble to find medications after lira plunge hits supply https://t.co/hCP4FZclC5 pic.twitter.com/WIfXIf4YIF — Reuters (@Reuters) November 26, 2021

Председатель Ассоциации фармацевтических производителей Турции Незих Барут сообщил агентству Reuters, что запасы некоторых лекарств значительно сократились. Фармацевтические компании вынуждены ограничивать внезапно подорожавшие импортные медикаменты из-за падения курса валюты, добавил он.

«Некоторые товары не представлены на рынке. Это вызвано валютными курсами, а также трудностями, с которыми мы сталкиваемся при доступе к сырью на международном уровне», — сказал Барут.

По его словам, производство или импорт фармацевтических препаратов является невозможным при текущих обменных курсах. Он добавил, что из-за этого его ассоциация обратится к правительству с требованием повысить цены минимум на 35% в следующем году.

İlaçta Kırmızı Alarm!



???? İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut, piyasada bazı ilaçların bulunamadığını, bazı ilaçlarda ise stok seviyelerinin 1 haftaya kadar düştüğünü söyledi. https://t.co/0MnGlhQVDb pic.twitter.com/nZlFgBc0Iz — Onedio (@onediocom) November 26, 2021

«Возникнет нехватка многих лекарств, особенно детских, а также гормональных препаратов, медикаментов от артериального давления, некоторых лекарств от диабета, инсулина», — пояснила фармацевт из Анкары Айше Сибель Биринджи.

Ранее Ассоциация фармацевтов Турции (TEB) объявила, что испытывает катастрофические трудности с поставками порядка 645 различных препаратов, что может грозить республике серьезным лекарственным кризисом. Сотрудники ассоциации также опубликовали заявление, в котором призвали власти обновить свою политику ценообразования на медикаменты, отметив, что ситуация с каждым днем становится все более удручающей.

«Хотя мы против повышения цен на лекарства, текущий обменный курс евро составляет около 11 лир, в то время как обменный курс, используемый для ценообразования лекарств, — 4,57 лиры. Разрыв между ними постепенно увеличивается, и количество лекарств, которые невозможно найти на рынке, растет день ото дня», — уточнили фармацевты.

Turkish Pharmacists’ Association: We cannot supply medicine. The exchange rate of Euro is fixed at 4.57 Turkish Lira in pricing of medicine, the current exchange rate is 11 lira, announcing that they have been unable to procure medicine for this reason. https://t.co/DJUzLhfEVY — Jan Cooke (@JanCook78346346) November 16, 2021

Напомним, в этом году местная лира упала на 38% по отношению к доллару и на 32% по отношению к евро. Обесценивание турецкой валюты ускорились в этом месяце после того, как Центральный банк под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана снизил процентные ставки с 16% до 15%, что значительно ниже уровня инфляции (почти 20 %).