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Население Турции столкнулось с дефицитом лекарств на фоне падения лиры

Весь мир
Население Турции столкнулось с дефицитом лекарств на фоне падения лиры
pixabay.com  / 

Анкара, 27 ноября. Граждане Турции испытывают проблемы с покупкой жизненно важных лекарств в связи с тем, что запасы медикаментов иссякают после обвала лиры, который привел к росту цен на импорт и нарушил поставки.

Представители фармацевтической отрасли отмечают, что сектор столкнулся с серьезным дефицитом продукции, и предупредили о перебоях с лекарствами в ближайшие месяцы. Сообщается, что нехватка коснется медикаментов от диабета и высокого давления, а также особо остро затронет детей.

Председатель Ассоциации фармацевтических производителей Турции Незих Барут сообщил агентству Reuters, что запасы некоторых лекарств значительно сократились. Фармацевтические компании вынуждены ограничивать внезапно подорожавшие импортные медикаменты из-за падения курса валюты, добавил он.

«Некоторые товары не представлены на рынке. Это вызвано валютными курсами, а также трудностями, с которыми мы сталкиваемся при доступе к сырью на международном уровне», — сказал Барут.

По его словам, производство или импорт фармацевтических препаратов является невозможным при текущих обменных курсах. Он добавил, что из-за этого его ассоциация обратится к правительству с требованием повысить цены минимум на 35% в следующем году.

«Возникнет нехватка многих лекарств, особенно детских, а также гормональных препаратов, медикаментов от артериального давления, некоторых лекарств от диабета, инсулина», — пояснила фармацевт из Анкары Айше Сибель Биринджи.

Ранее Ассоциация фармацевтов Турции (TEB) объявила, что испытывает катастрофические трудности с поставками порядка 645 различных препаратов, что может грозить республике серьезным лекарственным кризисом. Сотрудники ассоциации также опубликовали заявление, в котором призвали власти обновить свою политику ценообразования на медикаменты, отметив, что ситуация с каждым днем становится все более удручающей.

«Хотя мы против повышения цен на лекарства, текущий обменный курс евро составляет около 11 лир, в то время как обменный курс, используемый для ценообразования лекарств, — 4,57 лиры. Разрыв между ними постепенно увеличивается, и количество лекарств, которые невозможно найти на рынке, растет день ото дня», — уточнили фармацевты.

Напомним, в этом году местная лира упала на 38% по отношению к доллару и на 32% по отношению к евро. Обесценивание турецкой валюты ускорились в этом месяце после того, как Центральный банк под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана снизил процентные ставки с 16% до 15%, что значительно ниже уровня инфляции (почти 20 %).

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