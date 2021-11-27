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Сестра Марии Шукшиной призвала актрису обратить внимание на больную мать

Общество
Сестра Марии Шукшиной призвала актрису обратить внимание на больную мать
Пресс-служба Московского государственного академического театра «Русская песня»

Москва, 27 ноября. Актриса Ольга Шукшина обратилась к сестре Марии из-за болезни матери Лидии Федосеевой-Шукшиной. Артистка попросила родственницу помочь семье в тяжелый период.

Шукшина совмещает карьеру на телевидении и увлечение собственным блогом, где делится, помимо прочего, сомнениями о вакцинации против COVID-19. В отличие от кинозвезды, ее сестра Ольга большую часть времени проводит ухаживая за матерью.

Женщина затронула эту тему в программе «Светская хроника» на Пятом канале. Актриса обратилась к сестре с просьбой обратить внимание на мать, состояние которой ухудшается из-за болезни.

«Маш, ну, пожалуйста, умоляю тебя, ну приди и помоги здесь нам. Вот сейчас мама болеет — у нее бронхо-легочная система всегда была слабым местом», — призвала Шукшина.

Однако ее сестра занята размышлениями о вакцинации. Так, артистка недавно откликнулась на письмо российских врачей — медики 11 больниц призвали знаменитостей-антиваксеров посетить красную зону, чтобы собственными глазами убедиться в серьезности проблемы пандемии.

Артистка заинтересовалась письмом. Шукшина сообщила, что пыталась связаться с главврачом одной из больниц, но ее не удалось поговорить с автором приглашения.

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актриса шукшина федосеева-шукшина
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