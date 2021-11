Полиция Ирана арестовала 67 участников «водного бунта» в провинции Исфахан

Исфахан, 27 ноября. Иранские силы безопасности отчитались об аресте 67 участников беспорядков в городе Исфахан, столице одноименной провинции. Для пресечения волнений в населенный пункт были введены силы спецназа.

Отмечается, что в последних акциях протеста, имевших место 26 ноября, участвовали от двух до трех тысяч человек. В ходе столкновений с полицией население использовало камни, петарды и охотничьи ружья, один правоохранитель получил несколько ножевых ранений и сейчас находится в больнице. Для разгона беспорядков применялся слезоточивый газ, в результате чего пострадали несколько человек.

Народные выступления в провинции наблюдаются с 9 ноября. Они начались в Исфахане (южнее Тегерана на 340 километров) на фоне нехватки пресной воды для населения и сельского хозяйства. Данная ситуация обусловлена продолжительной засухой, однако гнев населения сосредоточился на факте отвода воды из реки Зейендеруд в другие иранские регионы для их сельскохозяйственных нужд.

За время демонстраций население успело поджечь несколько зданий и двумя бульдозерами разрушить водопровод, отводящий воду в провинцию Йезд.

Изначально на улицы вышли десятки тысяч фермеров и сочувствующих им сограждан. Их количество стало снижаться 25 ноября после заключения соглашения между местной администрацией и работниками сельскохозяйственного сектора. Ранее президент Эбрахим Раиси встретился с представителями провинций Исфахан, Йезд и Семнан и пообещал решить проблемы с водой, а верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что эта проблема сейчас является главной для страны.

#BreakingNews #Isfahan , C #Iran —local reports early Friday morning show anti-riot police savagely attack farmers and residents at the Khaju bridge, @iranworkers says. For over two weeks, farmers continue their peaceful rallies/vigils, seeking water rights. pic.twitter.com/YUMi2jVjMr

Иранские СМИ представляют протестующих как «бунтовщиков». Например, ультраконсервативная ежедневная газета «Кайхан» обвинила в насилии «наемных головорезов». С похожих позиций действуют и официальные власти.

Сейчас, как сообщают в управлении полиции, обстановка в городе спокойная. Спецназ контролирует городской мост. На северных подъездах к Исфахану обнаружены семь единиц стрелкового оружия, включая пистолеты «Кольт» и винтовки «Винчестер».

Тем временем в администрации Исфахана заявляют о том, что воды за плотиной на реке Зейендеруд хватит лишь на 100 дней. Воды прибывает меньше, чем потребляется, и при сохранении данной картины проблема с нехваткой питьевой воды лишь обострится.

#Gravitas | In Iran, farmers set up tents in a dry river bed in Isfahan to protest a drought.

The Iranian riot police fired bullets to clear up the area.@palkisu tells you how a protest for water turned deadly in #Iran. pic.twitter.com/Hvn7ual2xJ