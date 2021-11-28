Психолог Миллер разъяснила, как перестать обесценивать себя и свою жизнь

Пандемия COVID-19 привела к росту числа панических атак и тревожных расстройств. К такому выводу на основе статистики пришел профессор Георгий Костюк, главный внештатный психиатр Москвы, главврач ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница №1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ». Он считает, что информационный компонент пандемии порой гораздо значительнее влияет на общество, чем инфекционный. И действительно, уровень тревожности в обществе зашкаливает. Не успели побороть одну волну коронавируса и выйти с очередных ограничений, как тут же появляется новый штамм COVID-19 из Намибии, который якобы будет страшнее предыдущего дельта-штамма. Как прекратить бояться заболеть и умереть? И почему нам постоянно кажется, что с нами или родственниками должно случится все самое ужасное? Как перестать тревожиться и как начать просто жить? На все эти вопросы в беседе с ФАН дала ответы практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

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— Первое, что необходимо сделать — это перестать мониторить СМИ. Средства массовой информации — это определенные рычаги управления людьми, и не все люди, которые разбираются в вопросах иммунологии и вирусов, сейчас высказываются на эту тему. Представляете, какой хаос в голове может быть, если читать все подряд? Позитивный образ мышления помогает справиться с любыми трудностями в жизни. Это не псевдопозитив, а лишь ракурс мышления, который помогает видеть пути решения там, где негативист видит лишь преграды. Если вы чего-то боитесь, подумайте, как можно будет справиться с этой ситуацией, какие она дает плюсы и возможности, какой бы страшной и неразрешимой она ни казалась на первый взгляд.

— Как быть, если на фоне этой тревожности возникает и страх в личной жизни — потерять любимого человека, родителей, детей — и вообще все время кажется, что вот-вот случится что-то ужасное?

— Если у человека возникает гипертрофированный страх потерять ребенка / родителей / любимого человека — верующим людям я советую молиться и благодарить высшие силы за то, что он у вас есть, желать здоровья и позволить себе принять возможность того, что вы заслуживаете иметь его в своей жизни. В век клипового мышления и каменных джунглей, связанных с гонкой по зарабатыванию денег, советую всем обратиться к духовному развитию, общению с друзьями и близкими, чаще бывать на природе, стараться прислушиваться к своему телу и интуиции. Все это помогает перейти из состояния робота в состояние живого человека, который будет более здоров и счастлив. Ведь все наши болезни связаны еще и с вибрациями в нашем теле. Посмотрите внимательно на пирамиду на рисунке.

Мозг хватает различную информацию и помещает в нас установки, которые в целом формируют нашу жизнь. Поэтому я рекомендую задуматься над тем, какую информацию вы разрешаете себе видеть? С кем вы общаетесь? Что читаете? Какие каналы смотрите? Каждый день мы выбираем одежду: в чем пойдем на работу, в чем встретим гостей или пойдем на мероприятие, так почему же не делать то же самое с мыслями? Выбирайте их так же, как одежду в шкафу. Звучит сложно, но на самом деле вполне реально выполнить это на практике. Просто кто-то это сделает, если захочет изменить мышление, а кто-то ленится и пускает свою жизнь на самотек, это же проще, но это наш выбор, у каждого он свой. Для того чтобы эффективнее менять свои установки и мысли в голове, предлагаю упражнение, которое изобрел американский священник Уилл Боуэн. Суть его заключается в следующем: наденьте на запястье браслет (его можно купить или сделать самому из любого материала) и в течение 21 дня попробуйте прожить без сплетен, критики, жалоб и недовольств. Если в какой-то из дней у вас все же вырвется слово осуждения или упрека, переоденьте браслет на другую руку, дни обнулятся и нужно начать отчет сначала. Продолжайте это упражнение, пока браслет не продержится на одной руке 21 день, и вы увидите просто ошеломляющий результат. Если мир тебя не устраивает, значит, пора изменить себя.

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— И в чем же заключается эффективность этого упражнения «браслет»?

— Вы сознательно настраиваетесь на позитивное отношение к окружающему миру, запрещая себе, хотя бы вслух, высказывать недовольства и оскорбления, таким образом меняете привычку мышления, это как тренировать мышцы в спортзале, только с мозгами. Контролируя свою речь, вы учитесь контролировать и свои мысли, тем самым очищая свою душу от всего негативного.

На самом деле, наша вселенная устроена удивительным образом: любое утверждение, которое возникает в нашей голове, мы можем подтвердить. Уверены, что будете плохо жить, провалится проект — так и произойдет. Убеждены в том, что подпишите контракт на выгодных условиях, построите счастливую семью — так и будет! Знаете почему? Потому что мы начинаем себя вести определенным образом, под наши мысли подстраиваться, а модель поведения, в свою очередь, формирует события и реакцию на нас других людей, так по цепной реакции мы и получаем известное всем выражение: «За что боролись, на то и напоролись»! Быть счастливым и спокойным — просто, стоит только начать, и останавливаться уже никто не хочет, видя какие колоссальные перемены происходят в жизни.

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— А разные мотиваторы в социальных сетях могут помочь стать счастливее?

— Скажу так — очень важно жить своей жизнью. Потому что сейчас многие ориентированы на социальные сети. Смотрят на красивые картинки, которые зачастую не являются действительностью, то есть люди снимают какие-то помещения, какие-то квартиры. Ездят на курорты в кредиты, а другие люди на это смотрят. И, казалось бы, женщина, которая жила счастливой жизнью где-нибудь в деревне, пусть даже и не в глуши, но хороший у нее домик, маленький, и прекрасная семья, прекрасные дети, а тут она насмотрелась фейковых фотографий и пошла вразнос. То есть семья начала рушиться, женщина стала думать, что она не счастливая, и плюс тут еще стандарты красоты навязываются. Здесь масса-масса всего. Человек обесценивает и себя, и свое окружение, и свою жизнь. Не нужно смотреть на кого-то. Нужно жить своей жизнью и быть собой. Ценить себя и свою жизнь. Попробуйте это сделать прямо сейчас после прочтения статьи.

Ранее ФАН рассказывал, как распознать у себя эмоциональное выгорание. Оно характеризуется нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью к соматическим заболеваниям, употреблению алкоголя или других психоактивных веществ и даже суицидальному поведению.