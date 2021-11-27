Скончавшийся хоккеист молодежки «Динамо» лишился матери в этом году

Москва, 27 ноября. Защитник московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» Валентин Родионов, скончавшийся после травмы во время матча, в этом году лишился матери.

Об этом журналистам рассказал комментатор Дмитрий Федоров, который проходил в команде стажировку в качестве младшего тренера.

«В Новый год умерла мама Валентина. Сами понимаете, в каком состоянии сейчас находится отец. Это ужасно», - сказал он в беседе со «Спорт Экспресс».

За Родионова переживали все игроки — они были очень дружны. Федоров признался, что даже не представляет, как ребята смогут играть без него дальше.

Молодой хоккеист ударился о борт на матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА 21 ноября. После этого он потерял сознание, его экстренно госпитализировали и прооперировали. Несмотря на усилия врачей, юноша скончался.