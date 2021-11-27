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Илон Маск отказался от субсидий на строительство завода Tesla в Германии

Экономика
Илон Маск отказался от субсидий на строительство завода Tesla в Германии
teslamotors.com

Берлин, 27 ноября. Автоконцерн Tesla отзывает заявление на предоставление государственных субсидий для возведения аккумуляторного завода на территории Германии. Об этом пишет Reuters.

Производство аккумуляторных батарей в немецкой столице не будет финансироваться за счет Европейского союза. Основатель корпорации Илон Маск сообщил, что льготы полагает отменить.

Известно, что автоконцерн мог субсидироваться ЕС на 1,28 млрд долларов по программе государственной поддержки производителей аккумуляторов для электрокаров с целью снижения числа перевозок из Китая в Евросоюз.

Заявление на региональное финансирование на земле Бранденбург было подано Tesla в ноябре предыдущего года, но по нему никаких отмен пока что не было, подтвердили в местном министерстве экономики.

Сама компания намеревается вложить в завод в Германии около 5 млрд евро. Глава автомобилестроительной организации из США полагает, что дать старт производству получится уже в этом году. Первоначально говорилось о запуске первого европейского завода в октябре.

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