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Руководство ОБСЕ обеспокоено препятствиями свободе передвижения миссии в Донбассе

Армия
Руководство ОБСЕ обеспокоено препятствиями свободе передвижения миссии в Донбассе
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Вена, 27 ноября. Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило обеспокоенность тем, что свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии на Украине препятствуют.

В ОБСЕ назвали такие препятствия неприемлемыми. В заявлении отмечается, что миссия сталкивается с ними, в частности в Луганске. Руководство ОБСЕ призвало немедленно это устранить.

«Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими и неприемлемыми препятствиями», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила председателя ОБСЕ Анн Линде за искажение тем переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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