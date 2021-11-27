Руководство ОБСЕ обеспокоено препятствиями свободе передвижения миссии в Донбассе

Вена, 27 ноября. Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) выразило обеспокоенность тем, что свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии на Украине препятствуют.

В ОБСЕ назвали такие препятствия неприемлемыми. В заявлении отмечается, что миссия сталкивается с ними, в частности в Луганске. Руководство ОБСЕ призвало немедленно это устранить.

«Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими и неприемлемыми препятствиями», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила председателя ОБСЕ Анн Линде за искажение тем переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.