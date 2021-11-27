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Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 20:19
Спорт
Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи
TACC  /  Alexander Zemlianichenko

Сочи, 27 ноября. Российские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

Теперь фигуристам предстоит выступление в финале серии, который пройдет в Японии с 9 по 12 декабря. Пара Мишиной и Галлямова после короткой программы занимала второе место, но смогла опередить Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.

Дуэт Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко занял третье место на соревнованиях в Сочи. Ранее Мишина и Галлямов также завоевали золотую медаль на этапе в Японии.

В соревнованиях танцевальных дуэтов на шестом этапе серии Гран-при в Сочи победили российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Серебро получила пара из Италии, а третье место заняли канадские фигуристы.

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сочи фигурное катание Галлямов мишина
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