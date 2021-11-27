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Министр обороны Армении Папикян заявил о необходимости повысить дисциплину в войсках

Армия
Министр обороны Армении Папикян заявил о необходимости повысить дисциплину в войсках
wikipedia.org  /  Khustup

Ереван, 27 ноября. Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что нужно приложить максимальные усилия для решения проблем дисциплины в армянских ВС.

В ходе совещания с руководящим составом армии глава оборонного ведомства Армении отметил важность обеспечения продолжительности реформ в ВС. По его словам, любой шаг на пути к повышению боеготовности войск встретит однозначную поддержку политического руководства страны.

Папикян также потребовал сделать все возможное для решения проблем с дисциплиной в армии. Он подчеркнул, что необходимо повысить престиж военной профессии и усилить заботу государства об офицерах. Министр пообещал, что в ближайшее время будут предприняты конкретные шаги в этом направлении.

Ранее сообщалось, что воинский контингент из Армении принял участие в миротворческих учениях сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Маневры «Нерушимое братство — 2021» проходили с 8 по 12 ноября.

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Армения минобороны армия дисциплина
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