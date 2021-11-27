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Читатели WP напомнили Зеленскому, что Россия никогда не организовывала госперевороты

Политика
Читатели WP напомнили Зеленскому, что Россия никогда не организовывала госперевороты
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский смотрит не в ту сторону, заявляя о причастности РФ к организации «госпереворота» в стране, считают читатели американского издания The Washington Post.

Украинский лидер ранее заявил, что специальные службы предоставили ему аудиозапись переговоров местного бизнесмена Рината Ахметова с некими россиянами об организации государственного переворота в стране. По его словам, все должно произойти 1 декабря. Соответствующее заявление широко распространили западные средства массовой информации.

Однако читателям The Washington Post слова Зеленского показались смешными. Пользователи Сети напомнили ему, что Россия никогда не была замечена в государственных переворотах в отличие от США.

«Украина — это результат переворота, устроенного ЦРУ/Госдепартаментом, в Турции попытка переворота не удалась. Мы пытались свергнуть избранную власть в Венесуэле с помощью покушения и задушить страну экономически», — написал один из комментаторов.

Читатели WP напомнили Зеленскому, что Россия никогда не организовывала госперевороты
Федеральное агентство новостей / Макеева Наталья

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что его взволновали слова Зеленского о возможной подготовке к госперевороту. Американский лидер не стал исключать, что лично обсудит с украинским коллегой этот вопрос.

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украина сша госпереворот
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