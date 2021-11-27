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Генерал Попов: успехи России заставили США переосмыслить свою авиационную программу

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 20:10
Армия
Генерал Попов: успехи России заставили США переосмыслить свою авиационную программу
wikipedia.org  /  vitaly v. kuzmin/www.vitalykuzmin.net /CC BY-SA 4.0

Москва, 27 ноября. Модернизированные российские самолеты поколений 4+ и 4++ ничем не уступают американским истребителям пятого поколения F-35 и могут составить им серьезную конкуренцию, заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

В интервью изданию «ПолитРоссия» Попов рассказал, почему Москва не торопится расширять авиапарк самолетами пятого и последующих поколений по примеру США. По его словам, российские авиастроители демонстрируют куда более разумный и взвешенный подход, делая ставку не на новые модели, а на модернизацию уже имеющихся машин.

«Наши самолеты поколений 4+ и 4++ полностью сопоставимы с самолетами пятого поколения из США. И в этом заключается их неоспоримое преимущество. У нас сейчас летают Су-32, Су-33 и Су-34 с управляемым вектором тяги. Но все это было создано на платформе Су-27», — пояснил он.

Генерал Попов: успехи России заставили США переосмыслить свою авиационную программу
pixabay.com /

США столкнулись с большим количеством проблем при создании самолетов пятого поколения. Уже поступившие в серийное производство машины до сих пор дорабатываются. Россия же обезопасила себя от подобных провалов. Это понимают даже американцы, которых успехи русских заставили переосмыслить свою авиационную программу. Генерал добавил, что РФ фактически удалось создать самолеты, которые не уступают американским F-35. А в некоторых моментах модернизированные истребители еще советского производства даже превосходят флагманы ВВС США.

«Американцы объявляли, что уже к концу этого года в железе покажут миру самолет шестого поколения, но поняли, что поторопились. Они уловили нюансы нашей доктринальной программы развития боевой истребительной авиации и сейчас сами отмечают, что Россия выбрала правильный путь», — подчеркнул Попов.

Ранее стало известно, что в России снова наладят серийное производство бомбардировщиков Ту-160. В США эта новость вызвала крайне необычную реакцию.

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сша ввс истребители авиастроение
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