Политолог Стариков не увидел пророссийской позиции у нового канцлера ФРГ Шольца

Москва, 27 ноября. Российский политолог и публицист Николай Стариков усомнился, что будущий канцлер Германии Олаф Шольц имеет пророссийскую позицию.

Как отметил эксперт, прежнее Правительство Германии не спешило сотрудничать с Россией, а лишь продвигало свои интересы. На примере Ангелы Меркель Стариков показал, что Шольц тоже не будет особо расположен к Москве.

«Я не видел близости Ангелы Меркель и ее правительства к России. Меркель отстаивала и продолжает отстаивать интересы Германии, как она их понимает», — цитирует Старикова «ПолитРоссия».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Политолог напомнил, что при Меркель Германия то строила, то приостанавливала проект газопровода «Северный поток — 2» и закрывала глаза на государственный переворот на Украине, а также поддерживала новый киевский режим 2014 года. Будет ли Шольц следовать курсу Меркель, покажет только время, убежден Стариков.

«Нет никаких оснований говорить, что хоть какой-нибудь канцлер ФРГ будет вести пророссийскую политику. Любой глава Правительства Германии будет проводить политику, как минимум, прогерманскую, и, как максимум, проамериканскую», — заключил политолог.

Ранее немецкий политолог Александр Рар высказал мнение, что Шольц будет представлять проблему для США на фоне оборонного бюджета и вооружений. По его словам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступает против присутствия ядерного оружия Соединенных Штатов на территории ФРГ.