Гондурас готовится к всеобщим выборам на фоне высокого уровня насилия

Более пяти миллионов граждан Гондураса отправятся в воскресенье, 28 ноября, на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах нового президента страны, а также переизбрать 128 депутатов Конгресса, 20 депутатов Центральноамериканского парламента и 298 муниципальных мэров. Кандидат, который заменит нынешнего главу государства Хуана Орландо Эрнандеса, столкнется со сложной экономической ситуацией, хронической проблемой насилия со стороны преступных банд и растущей на фоне пандемии COVID-19 эмиграцией.

Подготовка к выборам прошла в атмосфере сильной напряженности, в особенности в связи с насилием по политическим мотивам, в результате которого по меньшей мере 29 человек были убиты с начала первичных выборов в 2020 году.

«Условия оказались крайне тяжелыми из-за враждебности и столкновений, которые, возможно, дадут о себе знать в день голосования. Была создана атмосфера страха, чтобы ограничить участие населения», — утверждает политолог и адвокат Рауль Пинеда.

Так как по итогам голосования будет избран не только преемник обвиняемого в наркоторговле президента Эрнандеса, но и конгрессмены, которые займутся назначением новых членов Верховного суда и генерального прокурора, выборы 28 ноября играют ключевую роль в судьбе страны. Они могут подарить Гондурасу шанс освободиться от коррумпированных политиков и найти замену Национальной партии (PNH), находящейся у власти 12 лет.

Президентские выборы

«Власти, управлявшие страной в последние годы, могут предстать перед судом при новом правительстве и потерять привилегии и иммунитет. Из-за этого кандидаты будут отчаянно бороться не просто за власть, а за возможность сохранения своей свободы и наследия», — считает Пинеда.

В гонке за пост главы Гондураса участвуют 13 кандидатов, трое из которых обладают наибольшей поддержкой среди населения согласно опросам общественного мнения. Основными фаворитами являются Насри Асфура от правящей Национальной партии (PNH), Яни Розенталь от Либеральной партии и супруга экс-президента Мануэля Селайи, который был отстранен от власти в 2009 году, Сиомара Кастро от «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre).

По мнению Пинеды, «в случае низкой явки победит правительственная партия, но если она будет высокой, то победит оппозиция». Так как второго тура не будет, кандидат, получивший наибольшее количество голосов, станет новым президентом.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Кандидат от Национальной партии Насри Асфура

Репутация Национальной партии значительно пострадала после скандала с действующим президентом 8 марта. Во время суда в Нью-Йорке наркоторговец Хеованни Фуэнтес Рамирес заявил, что президент Хуан Эрнандес получал от наркобаронов взятки в размере до 250 тысяч долларов. Помимо этого, суд располагает информацией, что нынешний президент принимал деньги от целого ряда наркоторговцев. Сам Эрнандес отверг обвинения и заявил, что подозреваемые «специально дают ложные сведения, чтобы отомстить за его борьбу с наркоторговлей» и сократить себе срок.

В связи с этим кандидат от правящей партии Насри Асфура подвергся серьезной критике как преемник Эрнандеса. Более того, Асфура также находится под следствием по подозрению в растрате государственных средств в размере более 1 млн долларов. Однако рассмотрение дела было отложено на время расследования.

При этом сильной стороной Национальной партии считается способность к мобилизации избирателей, — в том числе 200 тысяч госслужащих, что является большим источником поддержки Насри Асфуры.

PNH — самое старое и большое политическое объединение в государстве, оно придерживается консервативных и националистических идей и близко к церкви.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Мэр столицы Гондураса занимает второе место в большинстве опросов общественного мнения. Уровень его поддержки достиг пика в начале октября 2021 года и значительно сократился накануне выборов.

Правый кандидат провозгласил децентрализацию одной из своих основных целей и обещал убрать налоги. Он выступает за рыночную экономику и связь с церковью. Асфура также планирует совершенствовать инфраструктуру, чтобы активизировать движение транспорта по стране.

Его программа затрагивает шесть сфер: «Демократия, социальный мир и прозрачность», «Экономическое развитие, создание рабочих мест и привлечение инвестиций», «Человеческий капитал, равенство полов, образование и здравоохранение», «Налоговая ответственность и прозрачное управление государственными ресурсами», «Инфраструктура, жилье, вода и экология» и «Внешняя политика».

Сиомара Кастро

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Кандидат «Партии свободы и восстановления Гондураса» (Libre) является лидером большинства опросов общественного мнения. Ее муж, экс-президент Мануэль Селайя, был отстранен от власти после попытки провести конституционные реформы.

El triunfo que se avecina es del pueblo hondureño con el que tengo el compromiso de devolverles sus derechos y libertad. ¡Estamos cerca Nueva Arcadia, Copán, la victoria es nuestra! pic.twitter.com/uwvyKWyYFu — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) November 23, 2021

61-летняя бизнес-администратор и потенциально — первая женщина-президент Гондураса — начала свою политическую активность в 2009 году, когда она организовала движение с целью возвращения мужа к власти. Это третья попытка Кастро баллотироваться на пост главы государства после 2013 и 2017 годов.

Программа, предложенная Кастро, нацелена на смену «устаревшей и изжившей себя системы» и формирование представительской демократии. Кандидат выразила свое стремление защитить права суверенного народа и построить социал-демократическое государство, где поддерживаются реформы в здравоохранении, образовании и права ЛГБТ-сообщества.

«Они называют Гондурас наркогосударством из-за мафии, которая управляет страной. По причине их действий нас считают самой коррумпированной в Латинской Америке. Наступил момент поставить конец страданиям, нищете и изоляции, которую сейчас переживает Гондурас», — заявила Кастро.

Сиомара Кастро также обещала установить дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой в течение 100 дней после вступления в должность. Отношения с КНР являются одним из наиболее обсуждаемых вопросов на выборах в Гондурасе, который является одним из немногих государств в мире, признающих независимость Тайваня от КНР.

Предприниматель Яни Розенталь от Либеральной партии Гондураса значительно отстает от двух фаворитов выборов. В 2017 году кандидат был приговорен к 36 месяцам тюремного заключения в США за отмывание денег в 2017 году и потерял большую часть своего состояния.

Отношения с США

За исходом выборов в Гондурасе внимательно наблюдает правительство США, которое стремится сохранить свое влияние в центральноамериканском регионе.

Кроме того, администрация Джо Байдена желает укрепить сотрудничество с новыми властями страны, которая порождает наиболее значительные миграционные волны из «Северного треугольника».

За день до выборов посольство США в Гондурасе призвало жителей проявить уважение к результатам всеобщих выборов 28 ноября. Представители дипломатического ведомства подчеркнули, что Организация американских государств (ОАГ), Европейский союз и гражданское общество будут наблюдать за избирательным процессом, чтобы обеспечить «прозрачность и честность голосования».