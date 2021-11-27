Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 19:26
19:24
Общество
Неравнодушный петербуржец подвез парня с ДЦП, который опоздал на трамвай
19:23
Общество
Пиво и сыр оказались полезными продуктами для образования новых кровеносных сосудов
19:22
Спорт
Росгвардеец из Петербурга Антюх завоевал серебро Кубка Европы по бобслею
19:21
Общество
Советник Минздрава ЮАР Санне заявил об эффективности вакцин от омикрон-штамма коронавируса
19:21
Общество
Качество ростовской воды проверит прокуратура после жалоб бизнес-сообщества
19:20
Общество
Предсказавший пандемию экстрасенс Рзаев увидел ее конец осенью 2022 года
19:19
Политика
Политолог Басараб рассказал о стремительном падении рейтинга Зеленского на Украине
19:19
Общество
ЮАР предоставит образцы омикрон-штамма коронавируса другим странам для изучения
19:18
Шоу-бизнес
Певица Маша Распутина пригрозила дочери выселением за съемки в ток-шоу
19:16
Армия
Sohu: ВМС США вынуждены оправдываться за позорное бегство от кораблей ВМФ РФ
Все новости

Политолог Басараб рассказал о стремительном падении рейтинга Зеленского на Украине

Политика
Политолог Басараб рассказал о стремительном падении рейтинга Зеленского на Украине
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский очень быстро теряет рейтинг среди граждан, заявил политолог Михаил Басараб.

Как отметил эксперт, сейчас поддержка Зеленского в народе минимальна, о чем говорят результаты сразу нескольких социологических исследований.

«На протяжении осени наблюдается не снижение, а настоящее падение рейтингов Зеленского и его партии на десять и более процентов. Если сравнить их результаты сегодня и то, что они получили на выборах, теперь показатели в разы ниже», — высказался Басараб.

По словам политолога, также на пятки Зеленскому наступает экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Басараб не исключил, что на предстоящих выборах во втором туре украинцам придется выбирать между Зеленским и Разумковым.

Ранее Разумков заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Также политик хочет создать свою партию.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Басараб рассказал о стремительном падении рейтинга Зеленского на Украине
украина зеленский басараб
Комментировать