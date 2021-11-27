Политолог Басараб рассказал о стремительном падении рейтинга Зеленского на Украине

Киев, 27 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский очень быстро теряет рейтинг среди граждан, заявил политолог Михаил Басараб.

Как отметил эксперт, сейчас поддержка Зеленского в народе минимальна, о чем говорят результаты сразу нескольких социологических исследований.

«На протяжении осени наблюдается не снижение, а настоящее падение рейтингов Зеленского и его партии на десять и более процентов. Если сравнить их результаты сегодня и то, что они получили на выборах, теперь показатели в разы ниже», — высказался Басараб.

По словам политолога, также на пятки Зеленскому наступает экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Басараб не исключил, что на предстоящих выборах во втором туре украинцам придется выбирать между Зеленским и Разумковым.

Ранее Разумков заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Также политик хочет создать свою партию.