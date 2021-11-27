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Певица Маша Распутина пригрозила дочери выселением за съемки в ток-шоу

Шоу-бизнес
Певица Маша Распутина пригрозила дочери выселением за съемки в ток-шоу
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 27 ноября. Певица Маша Распутина прокомментировала резонансные высказывания дочери Марии о домогательствах со стороны сводного брата. Артистка призналась, что готова выставить ультиматум, чтобы уберечь наследницу от участия в телевизионных скандалах.

Дочь Распутиной привлекла внимание к семейным неурядицам в одном из эфиров шоу Андрея Малахова. Там наследница певицы сообщила, что столкнулась с харассментом со стороны сына Виктора Захарова, мужа звезды.

Распутина эмоционально отреагировала на откровения дочери. Артистка заявила, что выставит наследницу из дома, если та попытается снова вынести проблемы семьи на всеобщее обозрение, передает издание «Собеседник».

«Мы с супругом укажем ей на порог. Другого выхода нет. Если она не хочет быть другом своим родителям, значит, она враг. А враги не должны находиться на нашей территории», — пригрозила певица.

Распутина отметила, что не раз пыталась объяснить дочери правила поведения. Однако вскоре она поняла, что для наследницы не существует авторитетов.

Распутина также сообщила, что сын ее мужа не уйдет от ответственности за скандал в шоу Малахова. Артистка заверила, что Захаров готовит иск против собственного наследника.

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