Безруков поделился впечатлениями от съемок в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Москва, 27 ноября. Актер Сергей Безруков стал приглашенной звездой в новом эпизоде детской программы «Спокойной ночи, малыши!». Артист похвастался долгожданным появлением в шоу.

Канал «Россия-1» пригласил Безрукова принять участие в работе над новым эпизодом программы «Спокойной ночи, малыши!». Как оказалось, знакомство с плюшевыми героями передачи — давняя мечта знаменитого артиста, поэтому он с радостью принял предложение. Безруков поделился с поклонниками промо-кадром в образе пирата и впечатлениями.

«Так выглядит детское счастье! Шутки шутками, но я наконец-то попал в «Спокойной ночи, малыши!»… Это действительно передача, на которой выросли целые поколения малышей, в том числе и я! Любимые герои! Мы меняемся, а они нет», — написал артист.

Помимо участия в телевизионных проектах, Безруков также успевает работать в театре. В ноябре состоялось открытие спектакля «Казанова. Ars Vivendi» на сцене Московского Губернского театра под руководством артиста.