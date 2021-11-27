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Армия
Sohu: ВМС США вынуждены оправдываться за позорное бегство от кораблей ВМФ РФ
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Sohu: ВМС США вынуждены оправдываться за позорное бегство от кораблей ВМФ РФ

Армия
Sohu: ВМС США вынуждены оправдываться за позорное бегство от кораблей ВМФ РФ
wikipedia.org  /  US Department of Defense / Public Domain

Пекин, 27 ноября. Аналитики из Китая на фоне непрекращающихся провокаций ВМС США в отношении России решили напомнить, что в прошлом подобные выходки оборачивались для американцев тяжелыми последствиями.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что несколько дней назад американский эсминец Arleigh Burke вошел в Черное море. По словам экспертов, любые появления кораблей ВМС США вблизи российских границ являются очевидными провокациями. Они решили напомнить, что в прошлом году в Японском море произошел один примечательный инцидент, передает «ПолитРоссия».

Так, 24 ноября 2020 года эсминец USS John S. McCain вошел в территориальные воды в заливе Петра Великого. Российские моряки заставили иностранную боевую единицу сменить курс, однако ситуация могла в любой момент выйти из-под контроля.

«Российский корабль преградил путь американскому эсминцу и по радиосвязи потребовал немедленно покинуть территориальные воды РФ. Ситуация накалилась до предела», — говорится в статье.

Sohu: ВМС США вынуждены оправдываться за позорное бегство от кораблей ВМФ РФ
wikipedia.org / U.S. Navy Photo / Public Domain

Позорное бегство американского эсминца John S. McCain от россиян заставило Пентагон оправдываться. В официальном заявлении США возложили ответственность за случившееся на Россию. По словам американцев, ВМФ РФ якобы не имел законных оснований для таких действий. При этом в Китае напомнили, что США зачастую трактуют международное право так, как им это удобно.

Ранее сообщалось, что отправка эсминца ВМС США Arleigh Burke в Черное море связана со стремлением американцев добиться постоянного военного присутствия в регионе. В России заявили, что страна готова пресекать любые провокации иностранных военных.

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