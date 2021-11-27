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Модель Лопырева удивила подписчиков платьем и осиной талией в Монако
Шоу-бизнес
Модель Лопырева удивила подписчиков платьем и осиной талией в Монако
instagram.com  /  @lopyrevavika

Дубаи, 27 ноября. Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева в свое время получила титул «Мисс Россия». Теперь она знаменита не только в нашей стране, но и за границей, так как много путешествует, пишет Teleprogramma.pro.

Несколько лет назад Лопырева стала матерью — она родила сына Марка Лео. Но ребенка бы не получилось без супруга. Имя мужчины ее мечты — Игорь Булатов.

Последнее время Виктория провела в Дубае, там она организовывала немало светских мероприятий. Каждое открытие она сопровождала сногсшибательными элегантными нарядами.

Накануне Виктория побывала в Монако, там она отметила день рождения подруги Тамары.

Именинница устроила роскошный праздник в честь своего дня рождения. На нем выступили именитые звезды. Лопырева не упустила возможности и нарядилась. Она выбрала платье пудрового оттенка размера мидакси. Дополнила девушка наряд босоножками на шпильке. Платье подчеркнуло ее осиную талию и загорелые ноги.

«Красивая, яркая, талантливая и непосредственная… Все это о тебе, дорогая Тамара! Спасибо вам за невероятную вечеринку! Будь счастлива, дорогая! С днем рождения!» — поздравила подругу звезда.

На вечеринке Лопырева постоянно танцевала и фотографировалась. Она была рада встрече с друзьями. Поклонники восхитились внешним видом модели.

«Какие вы красивые, девочки»;

«Сногсшибательно! Вы самые яркие»;

«А что за бренд платья? Очень крутой»;

«На вас здорово сидит платье»;

«Вот такие должны быть праздники»;

«Какая вы загорелая и стройная», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее сообщалось, что Виктория Лопырева встала между Нюшей и ее супругом.

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