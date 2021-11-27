Литовский депутат Кубилюс заявил, что Украина сможет вступить в ЕС не раньше 2040 года

Вильнюс, 27 ноября. Депутат Европарламента, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс обозначил неутешительные сроки по вступлению в ЕС для Украины, Грузии и Молдавии.

По словам европарламентария, если Брюссель не изменит свои установки по расширению сообщества, то Киеву, Тбилиси и Кишиневу не стоит ожидать скорой интеграции в ЕС. Кубилюс подчеркнул, что мотивация этих стран в проведении реформ зависит от достижимых целей.

«Если ЕС таких ориентиров не предложит, мотивация быстро ослабнет, а в конце концов сойдет на нет», — высказался евродепутат.

Как считает Кубилюс, при нынешнем раскладе Украине, Грузии и Молдавии предстоит ждать до 2040 года.

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