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Болтон призвал США и НАТО более активно «наступать» на позиции РФ в странах бывшего СССР

Армия
Болтон призвал США и НАТО более активно «наступать» на позиции РФ в странах бывшего СССР
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Вашингтон, 27 ноября. США и их союзники по Североатлантическому альянсу должны более активно действовать в странах бывшего СССР. Такое заявление сделал экс-советник американского президента Джон Болтон.

По его мнению, НАТО должна «наступать» на позиции России в «серой зоне», которая приходится на государства, ранее входившие в состав Советского Союза — это Украина, Белоруссия, Молдавия, регион Закавказья. Ведь Москва в текущий момент сама стремится распространить на них свое влияние.

«Наращивание военной помощи Украине, блокирование "Северного потока — 2", бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции — это оправданные меры, но их недостаточно», — указал Болтон.

Бывший советник главы Белого дома уверен, что США и Альянс в целом должны действовать куда активнее, чем сейчас. Один из вариантов, по его словам, это «распутывание» старых конфликтов, как, например, в Приднестровье. Вашингтон должен устранить препятствия, которые мешают таким странам войти в состав НАТО. Также Болтон считает, что внимание России от украинского направления можно отвлечь, используя проблематику Абхазии и Южной Осетии.

Ранее норвежские аналитики рассказывали, как под предлогом последних высказываний о готовящемся «вторжении» РФ Украина выпрашивает у США новое вооружение.

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