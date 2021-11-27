Политолог Гаспарян: Россия еще будет восстанавливать экономику Украины по модели Богдана Хмельницкого

Киев, 27 ноября. Не исключено, что Россия все-таки будет спасать Украину, как это уже не раз было в истории, по модели Богдана Хмельницкого.

Приблизительный сценарий спасения Украины в эфире канала «Sputnik на русском» описал политолог Армен Гаспарян, отметив, что такой вариант развития событий на самом деле обсуждают в Москве.

Отвечая на вопрос одного из подписчиков, эксперт выразил уверенность в том, что рано или поздно нынешняя украинская власть полезет на рожон и получит жесткий ответ от РФ. Он будет настолько жестким, что все представители постмайданного политического периода будут вынуждены бежать. Украинцы же выберут делегатов и отправят в Москву с мольбами о помощи. Может быть на такой шаг решится даже нынешнее руководство страны, если американские и европейские партнеры откажутся от поддержки и отпустят свой «украинский проект» в вольное плавание. Такой сценарий маловероятен. Нынешняя, как и предыдущая власть на Украине совершила слишком много преступлений, чтобы рассчитывать на снисхождение России. Тем временем первый вариант развития событий многим экспертам и политикам кажется наиболее реалистичным.

instagram.com / @asgasparyan

«Это не смешно, мысль о том, что вся Украина сдастся вполне себе обсуждаема и реализуема. Я могу даже подробно рассказать, как это будет происходить. Украинцы что-нибудь натворят, к примеру, в Донбассе, получат серьезную ответку. Майданные власти, естественно, все разбегутся как крысы, никто там за все навороченное отвечать не собирается. Громадяне после этого по модели Богдана Хмельницкого создадут делегацию уважаемых людей, которые приедут в Москву и скажут: «Слушайте, ну мы ж были триста лет вместе и еще будем пятьсот» И все! По новой закрутиться то же самое и Россия еще будет восстанавливать экономику Украины по этой самой модели Хмельницкого», — не сдерживая иронии, предсказал Гаспарян.

Политолог повторил, что такое в истории уже случалось не раз. Сто лет назад, к примеру, когда появилось в Харькове «червоное казачество», украинцы, уставшие от гуляй-поля, с радостью приняли новый формат, который в итоге и восстановил разрушенную в гражданскую войну территорию. Во времена Российской империи подобное вообще повторялось чуть ли не раз в несколько лет.

«Это манера такая, ты с этим ничего не сделаешь. Ничего смешного в этом нет. Это самый быстро реализуемый сценарий. У нас обязательно здесь все всплакнут — давайте простим друг другу старые обиды. Донбасс сделают каким-нибудь центром, и все — будем жить в мире и радости пока опять кому-нибудь не попадет вожжа под хвост. Это самая работающая модель», — заверил политолог.

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