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Администрация Байдена планирует поднять тарифы для нефтегазовых компаний

Весь мир
Администрация Байдена планирует поднять тарифы для нефтегазовых компаний
wikipedia.org  /  Eric Kounce

Вашингтон, 27 ноября. В США могут увеличить сборы за разработку скважин на федеральных землях для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в отчете, выпущенном министерством внутренних дел страны.

В докладе рекомендуется увеличить размер сборов и избегать сдачу в аренду земель, которые граничат с охраняемыми территориями. В тексте также отмечается, что ставки, которые нефтегазовые компании платят до начала производства, не повышались с 1987 года и остаются на уровне от полутора до двух долларов за акр (0,405 га) в год.

«Наша нация сталкивается с глубоким климатическим кризисом, который затрагивает каждого американца. Министерство внутренних дел обязано ответственно управлять землями и водами, обеспечивая и смягчая ухудшающиеся климатические последствия», — говорится в тексте.

23 ноября президент США Джо Байден заявил, что Штаты выпустят 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения цен на сырье. Как отмечается в сообщении Белого дома, это позволит устранить несоответствие между спросом и предложением.

Рост цен

Администрация президента в последние недели обсуждала возможность использования стратегического резерва для увеличения поставок, поскольку потребители столкнулись с ростом цен на фоне обеспокоенности по поводу растущей инфляции.

Министерство труда США сообщило, что индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы инфляции превышают 5% уже пятый месяц подряд. Подорожание коснулось многих товаров — от автомобилей и бензина до продуктов питания и мебели.

Администрация Байдена планирует поднять тарифы для нефтегазовых компаний
Федеральное агентство новостей /

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