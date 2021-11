Администрация Байдена планирует поднять тарифы для нефтегазовых компаний

Вашингтон, 27 ноября. В США могут увеличить сборы за разработку скважин на федеральных землях для нефтегазовых компаний. Об этом говорится в отчете, выпущенном министерством внутренних дел страны.

