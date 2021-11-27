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Миротворцы ООН без сопротивления отдали боевикам оружие на севере ЦАР

Весь мир
Миротворцы ООН без сопротивления отдали боевикам оружие на севере ЦАР
wikipedia.org  /  Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Банги, 27 ноября. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) без боя отдал боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) личное оружие. Инцидент произошел в деревне Сидо, которая находится у границы с Чадом, сообщает Nouvelles Plus.

По данным местных журналистов, около 15 радикалов спокойно зашли на территорию населенного пункта, который в то время патрулировали камерунские миротворцы. Боевики CPC окружили транспорт «голубых касок» и приказали разоружиться, а также сдать крупнокалиберные пулеметы, установленные на бронетехнике ООН.

Сотрудники МИНУСКА подчинились, не оказывая сопротивления. После этого миротворцы вернулись на базу, расположенную в городе Маркунда.

Миротворцы ООН без сопротивления отдали боевикам оружие на севере ЦАР
flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Инцидент стал очередным доказательством бесполезности присутствия в Центральноафриканской Республике вооруженного контингента Организации Объединенных Наций. Для чего они находятся в стране? Чтобы защищать мирных граждан или без боя отдавать свое вооружение радикалам?» — задаются вопросом сотрудники СМИ.

Ранее аналитики издания Le Patriote Dechaine также сообщали, что миротворцы не в состоянии обеспечить безопасность населения, раз на заборах их военной базы, а также на центральных улицах столицы появляются граффити с надписями «МИНУСКА — убийцы».

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