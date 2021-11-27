Миротворцы ООН без сопротивления отдали боевикам оружие на севере ЦАР

Банги, 27 ноября. Контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) без боя отдал боевикам из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) личное оружие. Инцидент произошел в деревне Сидо, которая находится у границы с Чадом, сообщает Nouvelles Plus.

По данным местных журналистов, около 15 радикалов спокойно зашли на территорию населенного пункта, который в то время патрулировали камерунские миротворцы. Боевики CPC окружили транспорт «голубых касок» и приказали разоружиться, а также сдать крупнокалиберные пулеметы, установленные на бронетехнике ООН.

Сотрудники МИНУСКА подчинились, не оказывая сопротивления. После этого миротворцы вернулись на базу, расположенную в городе Маркунда.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

«Инцидент стал очередным доказательством бесполезности присутствия в Центральноафриканской Республике вооруженного контингента Организации Объединенных Наций. Для чего они находятся в стране? Чтобы защищать мирных граждан или без боя отдавать свое вооружение радикалам?» — задаются вопросом сотрудники СМИ.

Ранее аналитики издания Le Patriote Dechaine также сообщали, что миротворцы не в состоянии обеспечить безопасность населения, раз на заборах их военной базы, а также на центральных улицах столицы появляются граффити с надписями «МИНУСКА — убийцы».