Певица Ольга Бузова призналась, что в ее «заначке» более 1 млн долларов

Москва, 27 ноября. Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова никогда не скрывала от поклонников любовь к деньгам. Звезда делает карьеру в различных сферах шоу-бизнеса и хорошо зарабатывает, что позволило ей скопить крупную сумму.

Бузова в интервью Aлeкcaндpу Цыпкину для модного журнала Marie Claire рассказала, сколько денег ей удалось скопить. Писатель поинтересовался, отложила ли она на свой счет 1 миллион долларов. Певица уточнила, сколько это будет в рублях, и ответила, что сохранила в «заначке» даже больше. Звезда также назвала себя не «богатым», а «обеспеченным» человеком.

«Нет, ну конечно, больше! Но вообще я не про деньги, в смысле, я не точно знаю, сколько их у меня. Я рада, что купила квартиру себе, маме, что многое могу себе позволить. Вообще, если кто-то скажет тебе, что не любит деньги, то от такого человека надо бежать, потому что он врун», — заявила певица.

Девушка уточнила, что начала много зарабатывать не на проекте «Дом-2», попадание на который телезвезда называет «удачей». Она также отметила, что даже при непопадании на шоу не переставала бы «пахать» и пробилась бы к славе, так как у нее есть амбиции.

Ранее музыкант Дима Билан опубликовал фотографии с певицей Наталией Орейро, которая получила российское гражданство. Он отметил, что готовит с ней совместный проект, не уточнив в какой сфере он будет реализован. Сама вокалистка ранее заявляла, что была бы не против записать совместный хит с Бузовой.