Минфин РФ ожидает падения роли доллара в мировой экономике

Москва, 27 ноября. Роль доллара в долгосрочной перспективе продолжит снижаться как в российский, так и в мировой экономиках, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев.

По его словам, это будет снижать возможности США по злоупотреблению статусом эмитента основной международной валюты. Однако, как отметил представитель министерства, уход от доллара не может быть быстрым.

«Существующая доллароцентричная финансовая система создавалась десятилетиями. И ее изменение не будет быстрым и не может быть быстрым. Почему? Потому что требуется, чтобы изменили поведение банки, компании», — объяснил Тимофеев, выступая на Банковской юридической конференции «Новые вызовы и возможности в банковской деятельности».

По его словам, евро обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы в будущем заменить доллар. Позднее эту роль вполне может занять юань, но сейчас китайская валюта к этому не готова из-за существующих ограничений конвертируемости по счету капитала, подчеркнул Тимофеев.

Замглавы МИД Александр Панкин ранее заявил, что взятый Россией курс на дедолларизацию будет продолжен. Он также напомнил, что власти США давно обсуждают санкции для инвесторов, приобретающих российские активы.