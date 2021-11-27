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Генсек ООН поддержал переговоры Путина с президентом Азербайджана и премьером Армении

Политика
Генсек ООН поддержал переговоры Путина с президентом Азербайджана и премьером Армении
wikipedia.org  /  Dutch Ministry of Foreign Affairs/CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 27 ноября. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует трехстороннюю встречу президента России Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. С таким заявлением выступил офис европейского политика.

ООН отреагировала на переговоры сторон в Сочи. Политики собрались по случаю годовщины заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Генсек Гутерреш одобрил диалог государственных лидеров. В офисе также заявили о готовности Организации предоставить помощь Баку и Еревану, в том числе гуманитарную.

«Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога», — рассказал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

Ранее Алиев обсудил итоги встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Политики побеседовали по телефону.

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