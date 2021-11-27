Бузова вспомнила, как Тарасов выгнал ее из квартиры и забрал машину

Москва, 27 ноября. Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась историей завершения отношений с ее бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым прожила четыре года.

По словам исполнительницы, первые большие заработки у нее начались не в «Доме-2», а еще в 2017 году. Бузова рассказала, что в октябре 2016 года ныне бывший муж выгнал ее из квартиры и дал неделю, чтобы она уехала от него с вещами. Вокалистка заявила, что Тарасов забрал у нее даже машину.

«Бывший муж меня выгнал из квартиры. Сказал: «У тебя ровно неделя, чтобы отсюда…» Даже без машины. Он и машину забрал. Ну, благо, я работала», — рассказала Бузова писателю Aлeкcaндpу Цыпкину в интервью для издания Marie Claire.

Бузова уточнила, что после расставания с Тарасовым не разочаровалась в мужчинах. По ее словам, после первых серьезных заработков она купила большую квартиру своей маме в Петроградском районе Петербурга, потому что она всегда хотела жить в этом районе города.

Ранее Бузова сделала сюрприз своему отцу на день рождения, ради чего сбежала из больницы. Фотографии с мероприятия певица опубликовала в соцсети Instagram.