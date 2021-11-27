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Политолог Кедми предостерег Украину от «последней провокации» против РФ

Политика
Политолог Кедми предостерег Украину от «последней провокации» против РФ
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 27 ноября. Если президент Украины Владимир Зеленский решит пойти на провокацию против Российской Федерации, то последствия будут катастрофическими, так как у страны закончился «лимит» на такие проступки. Соответствующим мнением поделился израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, украинская сторона не совсем понимает, что за игру ведет. Киев ошибается, если думает, что эти провокации как-то укрепят их режим, подчеркнул политолог в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

«Любая реакция России, даже если она просто "чихнет" — майдановский режим на Украине перестанет существовать. После того, как Порошенко послал свои славные военно-морские силы прорываться в Азовском море, ситуация изменилась. Степень терпения России к такого рода провокациям закончилась после последней хулиганской выходки британцев. Теперь неважно, кто будет провоцировать», — предостерег Кедми Украину от «последней провокации» против РФ.

Также, политолог добавил, что не только у Киева, но и у западных стран закончился «лимит» на антироссийские провокации.

Политолог Кедми предостерег Украину от «последней провокации» против РФ
Федеральное агентство новостей /

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о возможном запрете въезда на территорию страны для россиян. Сейчас в государстве введена фиксация биометрических данных иностранцев во время пограничного контроля, указал лидер.

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украина россия кедми
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