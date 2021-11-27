Лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша поздравил Бориса Гребенщикова с днем рождения

27 ноября свой 68-й день рождения празднует российский музыкант и поэт, лидер легендарной группы «Аквариум» и один из родоначальников русского рока Борис Гребенщиков. По такому поводу в беседе с ФАН именинника поздравил его коллега по цеху — актер, поэт и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

По его словам, творчество Гребенщикова, стоявшего у истоков того самого Ленинградского рок-клуба, оказало мощнейшее влияние на музыкальную культуру. Пускай плотного творческого сотрудничества у коллективов и не получилось, начинали они тогда в похожих условиях.

«Познакомились, точно не помню, в 81 или 82 году. Они даже репетировали на нашей репетиционной точке, хотя никто из нас играть и петь не умел толком, а группа тогда называлась не «АукцЫон», а «Фаэтон». И вот с этого момента если не дружба, то такое хорошее взаимодействие и приятельство возникло», — вспоминает Олег Гаркуша.

Среди многочисленных сборников культовой группы лично он выделяет альбом «Акустика», выпущенный в 1982 году. Ну а мелодичную песню «Моей звезде» музыкант называет самой любимой. К слову, сам Гребенщиков признавался, что с выпуска именно этой пластинки у коллектива началась новая жизнь, а те, кто послушал «Акустику», могут считать, что знают характер творчества «Аквариума».

Федеральное агентство новостей / Андрей Ивашин

В завершение беседы с ФАН лидер «АукцЫона» оставил имениннику искреннее и доброе пожелание, к которому мы можем лишь присоединиться.

«Главное — здоровья. Песен, которые он пишет каждый год, пускай выпускает еще больше, концертов тоже побольше. Ну и радости в жизни и любви», — заключил Олег Гаркуша.

Ранее в беседе с ФАН народный артист РФ Евгений Миронов поздравил с днем рождения своего близкого друга и коллегу Владимира Машкова. Он поделился с корреспондентом воспоминаниями юности и пожелал имениннику осуществить все его прекрасные планы.