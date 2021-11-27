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Cостояние десяти богатейших людей мира упало за день на 37 млрд долларов

Экономика
Cостояние десяти богатейших людей мира упало за день на 37 млрд долларов
torange.biz

Нью-Йорк, 27 ноября. Десять богатейших людей мира за день совокупно потеряли 37,1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, обновляемого в реальном времени.

Последняя торговая сессия этой недели стала худшим днем за весь год для американского фондового рынка. Инвесторы устроили распродажу активов на фоне новостей о новом штамме COVID-19.

Самую крупную потерю в результате этого потерпел владелец Louis Vuitton и Dior Арно Бернар: его убыток составил 9 млрд, а капитал сократился до 189,4 млрд долларов. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск лишился 7,9 млрд, его состояние уменьшилось до 282,4 млрд долларов. Глава Amazon Джефф Безос потерял 3,8 млрд и теперь владеет 201,6 млрд долларов.

Штамм коронавируса «омикрон» может нанести удар по экономике стран Ближнего Востока. Об этом заявили во Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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богатство миллиардеры фондовый рынок
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