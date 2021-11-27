Байден заявил, что падение биржевых индексов США его не беспокоит

Вашингтон, 27 ноября. Падение американских биржевых индексов на фоне новостей о распространении нового штамма коронавируса не вызвало беспокойства у президента США Джо Байдена. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы журналистов в Нантакете, где он проводит с семьей праздничные выходные.

Накануне один из основных биржевых индексов США Dow Jones опустился сразу на 2,5%, до 34 899,34 пункта в связи с сообщениями о распространении нового штамма коронавируса «омикрон». Падение испытали и другие индексы. Так, S&P 500 потерял 2,3%, опустившись до 4594,62 пункта, а Nasdaq достиг 15 491,66 пункта, что на 2,2% ниже, чем по итогам предыдущей сессии.

Байден назвал падение ожидаемым. По его словам, это обычная реакция рынка на рост новых случаев COVID-19. Президент США также ответил на вопрос, беспокоит ли его текущая ситуация на фондовом рынке.

«Абсолютно нет», — заявил американский лидер.

Тем не менее падение индексов стало наиболее значительным за всю историю торгов в «черную пятницу». Обычно из-за скачка потребления в этот день наблюдается рост фондового рынка.

В то же время инфляция в США находится на максимальном уровне за последние 30 лет. По данным Бюро трудовой статистики, цены на товары и услуги выросли в среднем на 6,2% за год.