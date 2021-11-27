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Адвокат Каддафи-младшего рассказал о статусе поданной им в суд апелляции

Весь мир
Адвокат Каддафи-младшего рассказал о статусе поданной им в суд апелляции
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 27 ноября. Адвокат Сейфа аль-Ислама, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, который баллотируется на президентских выборах, подтвердил, что суд в Триполи принял апелляцию против решения исключить его клиента из списка кандидатов.

В минувшую среду Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) опубликовала списки тех претендентов, чьи документы одобрены всеми соответствующими инстанциями. Имени Сейфа аль-Ислама в нем не оказалось. Всеобщее голосование, как ожидается, должно состояться 24 декабря текущего года. ВИК обосновала свое решение исключить Каддафи-младшего нарушением условий пункта 7 статьи 10 Закона о президентских выборах, которые требуют отсутствия у кандидатов принятых в их отношении окончательных приговоров по уголовным делам.

Адвокат Каддафи Халед аз-Зайди рассказал в телефонном разговоре с представителями арабских СМИ, что поданные документы все еще находятся в апелляционном суде. Поэтому, по его словам, пока не вынесено окончательное решение, рано что-либо комментировать.

«Мы ждем заседание, на котором будут рассматриваться поданная нами жалоба и все приложенные к ней справки, подтверждающие правовой статус моего клиента. Поэтому я ожидаю, что имя Сейфа аль-Ислама Каддафи присоединится к окончательному списку», —заявил юрист.

Он добавил, что все документы в порядке, а кандидатура его клиента юридически соответствует условиям ВИК и избирательному законодательству. Ранее избирком опубликовал на своей официальной странице процедуры и сроки подачи жалоб. Согласно информации, связанные с процедурами и решениями ВИК апелляции предоставляются в течение 48 часов после публикации предварительных списков.

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выборы ливия
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