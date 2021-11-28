Польша развивает свое участие в программе F-16

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Австралия

F-35A продолжают поступать в ВВС Австралии

Королевские ВВС Австралии получили очередную партию из трех F-35A Lightning II. Таким образом, на вооружении страны находятся уже 44 из запланированных 72 «стелс»-самолетов.

Three new F-35As for the @AusAirForce have touched down in-country, rounding out the final delivery for the service in 2021.



The Royal Australian Air Force has now received 44 of its planned 72 aircraft. — F-35 Lightning II (@thef35) November 23, 2021

Истребители перелетели с авиабазы Эглин (штат Флорида, США) в Австралию, где были приняты в эскадрилью № 77.

Тройка этих самолетов стала последней партией, прибывшей в распоряжение военно-воздушных сил в 2021 году.

Казахстан

Казахстан получил очередные L-39

Компания OMNIPOL в сотрудничестве с Aero Vodochody передала ВВС Казахстана четыре самолета L-39C после капитального ремонта.

При модернизации в L-39 были интегрированы основные элементы стандартной авионики L-39NG, такие как индикатор на лобовом стекле Vista от Speel Praha и многофункциональные дисплеи американского производителя Genesis Aero Systems.

L-39 предназначен для первоначального обучения курсантов пилотированию в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, обучения элементам боевого применения самолетов, а также для тренировки летного состава воинских частей.

Канада

Boeing исключили из тендера на 19 млрд долларов

Оттава отклонила заявку Boeing на участие в конкурсе по выбору будущего истребителя ВВС Канады.

Официальной причиной является несоответствие предложения Boeing требованиям федерального правительства по замене устаревающих канадских CF-18 Hornet новыми самолетами американской компании F/A-18 E/F Super Hornet.

Boeing has been told that its bid to replace Canada’s aging CF-18s with a new fleet of the American company’s Super Hornet fighter jets did not meet the federal government’s requirements. #procurement #boeing https://t.co/f13pdwCfX8 — Supply Professional magazine (@SupplyProMag) November 26, 2021

Правительство Канады 24 ноября направило двум другим участникам тендера — американскому Lockheed Martin и шведской Saab — сообщения о том, что их заявки удовлетворяют требованиям.

Отклонение заявки Boeing вызывает недоумение, потому что F/A-18 Hornet и Lockheed Martin с его F-35 считались фаворитами канадского конкурса.

Марокко

ВВС Марокко планируют закупить крупную партию вертолетов

Приоритетным кандидатом является американская компания Bell Textron Inc., которая предлагает поставить 24 вертолета Bell-412EPI по базовому контракту и с опционом еще на 12 машин.

I confirm, the old RMAF AB-205 helicopters will be replaced by Bell 412 EPI helicopters : 24 helicopters with an option for 12 more.



The Bell 412 EPI model was also chosen by the Moroccan Navy, for the ASW and ASuW. 3 will be in active service.https://t.co/Y44Yvb9Qqs pic.twitter.com/wIEo5p9KV4 — Kingdom of Morocco Armies - جيوش المملكة المغربية (@WarriorMorocco) November 25, 2021

Новыми многоцелевыми машинами планируется заменить Bell-205, Bell-206 и Bell-212, которые скоро будут выведены из эксплуатации — большая часть парка находилась в неисправном состоянии в течение последних 10 лет.

Марокко в ближайшее время также получит два вертолета Bell-412EPi в противолодочном варианте, они поступят на вооружение ВМС страны. Техника находится на завершающей стадии испытаний в США. Вашингтон планирует передать их в эксплуатацию в следующем году.

Польша

Польша укрепляет позиции в программе F-16

На объекте польской компании PZL в Мельце, принадлежащем американской корпорации Lockheed Martin, начали производство элементов конструкции многоцелевого боевого самолета F-16 Block 70/72. Это позволит сохранить около 200 рабочих мест и создать 60 новых.

Со следующего года на объекте будут производить компоненты задней и средней части фюзеляжа, кабины экипажа и переднего отсека оборудования, затем они будут доставляться на завод Lockheed Martin в Гринвилл в Южной Каролине, где находится линия окончательной сборки F-16.

We’re excited to announce #PZLMielec will begin producing F-16 assemblies next year, an exciting new development that will sustain 200 Polish jobs, support the national economy and evidence our strategic partnership with #Poland pic.twitter.com/nroBL4Djdk — Lockheed Martin Europe (@LMEuropeNews) November 22, 2021

Роберт Орзиловский, директор Lockheed Martin в Польше и Центрально-Восточной Европе, отметил, что за более чем 20 лет стратегического партнерства Польша получила технологии, возможности исследования и разработки, долгосрочные и устойчивые рабочие места, связанные с передовыми технологиями, а также экономический рост. Выбор Польшей F-35 в виде будущего основного истребителя для военно-воздушных сил еще больше мотивировал развитие сотрудничества с Lockheed Martin.

Россия

Пилоты Ил-76 выполнили бомбометание и боевые стрельбы из кормовых авиационных пушек

Бомбометание проводилось с высоты 500 метров по макетам военной техники условного противника. Точность применения авиационных бомб обеспечивалась штатным прицельно-навигационным комплексом Ил-76. Боевые стрельбы из пушечного вооружения выполнялись с 400 метров.

Летчики самолетов Ил-76 провели бомбометание и боевые стрельбы из кормовых авиационных пушек. pic.twitter.com/vQ1Qc1z1vW — Актуальная Россия (@RussiaActually) November 24, 2021

При выходе самолета на «вертикаль» — положение воздушного судна в воздухе прямо над целью — стрелок визуально обнаруживал цель и производил стрельбу из кормовой авиационной пушки ГШ-23. Огонь производился по наземным целям, обозначающим колонну техники условного противника на марше.

Вылеты на полигон Кушалино в Тверской области осуществлялись с аэродрома Кресты в Псковской области.

В Воронеже открыли военный аэродром после реконструкции

Церемония ввода объекта «Балтимор» в эксплуатацию после реконструкции состоялась под руководством командующего армией ВВС и ПВО, заслуженного военного летчика РФ генерал-майора Олега Маковецкого. В числе почетных гостей в торжествах приняли участие офицеры управления гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО, военнослужащие Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, офицеры управления объединения, военнослужащие авиаполка и их семьи.

Новая взлетно-посадочная полоса прошла техническую экспертизу, ей был присвоен высший класс, который позволяет использовать ее для посадки любых типов самолетов оперативно-тактической и военно-транспортной авиации Министерства обороны Российской Федерации.

На аэродром уже перебазировались первые 17 истребителей-бомбардировщиков Су-34 Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО.

США

Chinook для ССО Соединенных Штатов

Boeing построит еще шесть Chinook MH-47G Block II для сил специальных операций армии США в рамках контракта на 246,48 млн долларов.

The US Army Special Operations Aviation Command has awarded .@BoeingDefense a $246.48 million contract for the delivery of six more MH-47G Block II Chinook helicopters.https://t.co/h9W2O8YcRf — Defense Brief (@BriefDefense) November 25, 2021

Поставку этих вертолетов планируется начать в 2023 году. Всего законтрактовано 30 машин данной модификации, четыре из которых уже поставлены в войска.

Тайвань

Тайвань официально ввел в эксплуатацию истребители Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon

На церемонии присутствовала президент Тайваня Цай Инь-вэнь, которая заявила, что программа модернизации F-16 демонстрирует твердую приверженность тайваньско-американскому партнерству.

На мероприятии состоялось торжественное открытие первого истребительного крыла ВВС Китайской Республики Тайвань (ROCAF), которое было полностью оснащено F-16V.

Taiwan Deploys Advanced F-16V Fighter Jets Amid China Threat https://t.co/0eZFAda3fh — GoVets (@GoVetsFirst) November 23, 2021

Обновление, известное как программа Phoenix Rising, включает установку радара AN/APG-83 с активных ФАР Northrop Grumman, нового бортового компьютера и модернизированного оборудования РЭБ, такого как станция Terma AN/ALQ-213, нашлемную систему пилота разработки Rockwell Collins-Elbit, которая позволяет прицеливаться в самолеты противника вне зоны прямой видимости во время воздушного боя, а также улучшенную систему опознавания «свой-чужой».

В настоящее время ВВС Тайваня имеют на вооружении 141 самолет F-16. Программа модернизации F-16 обойдется в 3,96 млрд долларов и продлится до 2023 года. В дополнение к ней Тайбэй также покупает еще 66 самолетов новой сборки F-16 Block 70/72 для замены устаревшего парка истребителей-перехватчиков Northrop F-5E/F Tiger II. Таким образом, военно-воздушные силы будут иметь 207 истребителей F-16V.

Хорватия

Хорватия подписала контракт на покупку Rafale

В Загребе 25 ноября во время официальной церемонии, на которой присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, министр вооруженных сил Пятой республики Флоренс Парли, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр обороны Марио Банозич, а также председатель и генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье, были подписаны два контракта.

Первый предусматривает передачу 12 истребителей Rafale из состава ВКС Франции вместе с дополнительным оборудованием, а также услуги по обучению хорватских ВВС. Второй контракт на материально-техническое обеспечение предполагает поставку дополнительных запасных частей для этих самолетов в течение трехлетнего периода.

Croatia’s government approved the purchase of 12 used Rafale fighter jets from France worth about $1.2 billion to replace its aging fleet of Soviet-era aircraft and strengthen its air force amid lingering tensions in the Balkans. https://t.co/IMrptavklG — The Associated Press (@AP) November 24, 2021

В часть контракта по обучению летного и технического персонала включен также один тренажерный комплекс. Хорватские техники пройдут обучение во Франции в 2022 году, а пилоты — в 2023.

Кроме того, Загреб раскрыл финансовые детали контракта. 12 бывших в эксплуатации ВКС Франции самолетов Rafale F3R обойдутся Хорватии в 1,15 млрд евро. Выплачивать сумму будут в течение шести лет.

Самолеты будут поставлены в конце 2024 года и в первом квартале 2025 года.

Швеция

Saab начала поставки истребителей Gripen E для Бразилии и Швеции

24 ноября Saab сообщила о начале поставок новейшей модификации своего истребителя Gripen E.

Компания провела встречу с представителями военных ведомств Бразилии и Швеции, чтобы представить первые шесть серийных самолетов— четыре и две единицы соответственно. Они будут переданы в ВВС этих стран в ближайшее время.

Во время визита на заводе Saab были представлены несколько серийных и испытательных самолетов, а также возможность протестировать новый тренажер Gripen.

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