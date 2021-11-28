Культуролог Пархоменко рассказал о терминах и образах, которые стали отождествляться с пандемией

Как так сложилось, что термин «коронавирус» из нарицательного, обозначающего общий тип строения клеток ряда вирусов, стал вдруг для текущей пандемии именем собственным? И почему болезнь, которая приносит столько бед и рушит устоявшуюся повседневность буквально всего современного человечества, окрестили таким благородным и поэтичным названием? На эти и другие вопросы относительно странных пересечений смыслов в интервью ФАН постарался ответить культуролог Андрей Пархоменко.

Он напомнил, что корона исконно является символом власти, благородства или награды. Так, в конкурсах красоты победительниц награждают именно ей. Кроме того, продолжил культуролог, корона произошла из традиции возлагать на голову венок, «что тоже в свою очередь несло подобные положительно окрашенные смыслы».

«А теперь представьте себе, как сейчас прозвучало даже упомянутое мною словосочетание «быть награжденным короной»? Стало немного неприятно, правда?» — заметил Пархоменко.

Эксперт выразил опасение, что люди теперь с подозрением будут относиться даже к символу самой короны, не вспоминая о ее новом контексте.

«Такое название, казалось бы, закрепилось само собой, — заметил он. — По крайней мере, я не помню конкретных знаковых заголовков, которые бы продвинули это наименование для пандемии вируса SARS-CoV-2. И это, на мой взгляд, репрезентирует очень необычный поворот сознания, когда метафора подобия пролегает между двумя явлениями с диаметрально противоположными коннотациями, где одно несет в большей мере положительные смыслы, а другое — явно отрицательные. На уровне смыслов получилось на первый взгляд парадоксальное явление, где границы между противоположными полюсами (хорошим и плохим, положительным и отрицательным) исчезли сами собой, и это не было заранее никем задумано».

Собеседник ФАН отметил, что этот феномен уже был переосмыслен современными постмодернистскими авторами.

«Например, один из самых известных российских представителей данного жанра Виктор Пелевин уже в августе 2020 года выпустил роман «Непобедимое Солнце». Не вдаваясь в спойлеры, укажем, что по сюжету в нем случилось некоторое мистическое преображение мира через реликвию древнеримского культа Непобедимого Солнца (Sol Invictus), а сам ритуал, описанный в книге, происходил при использовании специальных масок. Но в результате несовершенства человека, проведшего это действо, в «новом мире» появилось отображение тех образов, которые запечатлелись у него в сознании в процессе, — образ солнца и образ масок. И так в новом мире появился вирус в виде солнца, из-за которого людям приходится носить маски», — рассказал культуролог.

Эксперт отметил красоту этой метафоры, «особенно с учетом того, что образ короны (по некоторым источникам) был вдохновлен образом солнечного диска, да и само Непобедимое Солнце изображалось как человек с солнечными лучами вокруг головы».

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«Поделюсь историей из жизни: мы с супругой на выходных ездили в торговый центр и среди прочего смотрели зеркала. Остановив взгляд на зеркале с солнечными лучами, я в шутку сказал: «Смотри, зеркало в виде коронавируса». Шутка показалась мне удачной, но тем не менее после нее мы оба почувствовали, что такое зеркало у нас висеть уже точно не будет. А ведь круг с шипами у нас ранее отождествлялся с солнцем, которое обычно ознаменовало собой сугубо положительный образ — источник света и жизни на земле. Нет, вообще-то, если покопаться в истории европейской культуры и античных мифов, то мы как раз найдем примеры отождествления солнечных культов и нашествия эпидемий. Но неужели это скрытый нарратив, который дремал в культуре всего человечества и раскрылся сейчас в тех терминах и образах, которые стали сопутствовать наступившей всеобщей проблеме?» — задается вопросом собеседник ФАН.

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Пархоменко делает вывод, что вся текущая повестка очень наглядно меняет нашу реальность как на уровне языка и значения устоявшихся символов, так и на уровне образов, которые мы начинаем считывать или трактовать по-новому.

«Она конструируется буквально сама, у нее нет явных конкретных креативщиков, которые бы продвигали именно такое наименование (коронавирус) и именно такие картинки и изображения, которые составили в нашем сознании четкий и яркий визуальный образ этого вируса. Кстати, для сравнения, есть ли у нас в массовом сознании столь же четкий и яркий визуальный образ, репрезентирующий эболу или какой-нибудь свиной или птичий грипп? Визуальная репрезентация, как и неоднозначное «благородное» название почему-то сопутствуют именно этой болезни, и все это вкупе является безусловно массовым культурным феноменом, который мы сегодня наблюдаем», — резюмировал культуролог.

Ранее эксперт обнаружил необычные символы в постановках программы «Шоумаскгоон».