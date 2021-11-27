Главные новости дня: 27 ноября

ФАН публикует дайджест событий 27 ноября.

Взрыв произошел на заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом

Мощный взрыв прогремел на заводе имени Свердлова под Нижним Новгородом, в результате чего травмы получили два человека. Как сообщает источник ФАН, все произошло на ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» в Дзержинске. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту произошедшего.

Взрыв газа разрушил балкон жилого дома в Армавире

Газовоздушная смесь сдетонировала в одной из квартир трехэтажного дома во 2-м Кубанском переулке. Согласно предварительной информации, причиной ЧП мог стать взрыв бачка газовой колонки, сообщает источник ФАН в экстренных службах региона. По имеющимся данным, взрывной волной были выбиты стекла и разрушен балкон.

Суд в Кемерово на два месяца арестовал директора шахты «Листвяжная»

Центральный районный суд Кемерово на два месяца арестовал директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова. Его обвиняют в нарушении требований безопасности. Об избрании фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу ходатайствовал следователь. Суд удовлетворил просьбу, Махраков будет находиться в СИЗО до 25 января 2022 года.

Global Look Press / Kemerovo Region Government

Защитник молодежки ХК «Динамо» Родионов умер в возрасте 16 лет

Игрок юниорской сборной России по хоккею и защитник московского молодежного клуба «Динамо» Валентин Родионов скончался в возрасте 16 лет. По уточненным данным, причиной смерти стали последствия травмы, которую юноша получил 21 ноября в матче Открытого чемпионата Москвы против ЦСКА. Молодой человек потерял сознание и был госпитализирован в реанимационное отделение. Врачи боролись за его жизнь шесть дней, однако он умер сегодня.

Продюсеру Марку Рудинштейну провели срочную операцию в Москве

Марку Рудинштейну потребовалось хирургическое вмешательство. Основатель премии «Кинотавр» находится в тяжелом состоянии после инсульта. Рудинштейн оказался в больнице с осложнениями после инсульта. Врачи провели продюсеру трахеостомию — операцию для создания отверстия в шее. Основатель премии «Кинотавр» находится в реанимации, он подключен к аппарату ИВЛ.

Помочившегося у портрета ветерану ВОВ московского блогера арестовали на два месяца

Решением Измайловского районного суда обвиняемого по делу об осквернении символов воинской славы России отправили под стражу до 25 января 2022 года. Ранее следователи предъявили 19-летнему молодому человеку обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества. Речь идет о юноше, который справил малую нужду на портрет участника Великой Отечественной войны в московском районе Измайлово. Процесс был снят на видео, которое впоследствии попало в Сеть.

Экс-мэр Прокопьевска лишился членства в «Единой России» из-за банкета в траур

Бывший мэр Прокопьевска Вячеслав Старченко лишился членства в «Единой России» из-за банкета в траур. Об этом сообщил секретарь регионального отделения, сенатор Алексей Синицын. Напомним, градоначальник устроил банкет в честь своего вступления в должность мэра. Этот день совпал с трагедией на шахте «Листвяжная».

Глава СВР Нарышкин назвал злонамеренной пропагандой США заявления о российском «вторжении»

Сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину являются злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, Россия должна сохранять выдержку и укреплять свою обороноспособность на фоне желания США разжечь конфликт в Донбассе с новой силой. Нарышкин заверил, что никакого вторжения России на территорию Украины не будет.

kremlin.ru / Администрация президента России

Гинцбург сообщил об успехах при вакцинации детей назальным препаратом от COVID-19

Негативных последствий при вакцинации назальной вакциной детей не было. Об этом сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Вирусолог сообщил, что сам привился такой вакциной. Также ее получили маленькие дети сотрудников — в том числе шестилетние.