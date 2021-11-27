Певица Алла Пугачева предстала в образе от дизайнера Гуляева

Москва, 27 ноября. Примадонна всея Руси Алла Пугачева уже два года не была на море. Большую часть времени певица проводит в деревне Грязь в Московской области, пишет Teleprogramma.pro. По словам певицы, скучать ей там не приходится. Ведь двойняшки Лиза и Гарри просто не дают этого сделать. С ними она занимается музыкой и играет.

Не так давно в поместье артистка устроила застолье, оно было посвящено годовщине отношений с любимым. Максим Галкин, несмотря на колоссальную разницу в возрасте со своей супругой, не перестает ей восхищаться. По словам комика, разницы в возрасте он не чувствует.

Стоит отметить, что этой осенью супруги провожали детей во второй класс, Пугачева также показывалась несколько раз в гостях, а 27 ноября и вовсе отправилась в центр Москвы. Там она устроила настоящее дефиле в бутике Игоря Гуляева, покрасовавшись в длинном пальто и ботильонах на каблуке. Образ был дополнен бусами и кожаными митенками. Пугачева восхитила дизайнера своим нарядом.

«Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист Пугачевой — сама Пугачева», — заявил Гуляев. «Не сомневайся», — ответила ему Примадонна. «Как же ты офигительно выглядишь! Хороша!» — подчеркнул дизайнер.

Но стилист все же решил добавить и немного своего в образ звезды. Речь идет о шапке-гульке из рыжего натурального меха. Аутфит она дополнила солнцезащитными очками стильного дизайна.

«От себя добавил немного, и образ заиграл по-новому», — похвастался специалист.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда в свои почтенные 72 года.

«Красотка! Аллочка, будь всегда такой!»; «Очень красиво!»; «Невероятная женщина, в любом образе роскошная»; «Красиво, шикарно»; «Роскошная! Сразу видно женщину, которая поет», — засыпали певицу комплиментами подписчики.

Ранее экс-супруг звезды Филипп Киркоров признался, что скучает по Пугачевой.