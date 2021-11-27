Певица Алла Пугачева предстала в образе от дизайнера Гуляева

Москва, 27 ноября. Примадонна всея Руси Алла Пугачева уже два года не была на море. Большую часть времени певица проводит в деревне Грязь в Московской области, пишет Teleprogramma.pro.
По словам певицы, скучать ей там не приходится. Ведь двойняшки Лиза и Гарри просто не дают этого сделать. С ними она занимается музыкой и играет.
Не так давно в поместье артистка устроила застолье, оно было посвящено годовщине отношений с любимым. Максим Галкин, несмотря на колоссальную разницу в возрасте со своей супругой, не перестает ей восхищаться. По словам комика, разницы в возрасте он не чувствует.
Стоит отметить, что этой осенью супруги провожали детей во второй класс, Пугачева также показывалась несколько раз в гостях, а 27 ноября и вовсе отправилась в центр Москвы. Там она устроила настоящее дефиле в бутике Игоря Гуляева, покрасовавшись в длинном пальто и ботильонах на каблуке. Образ был дополнен бусами и кожаными митенками. Пугачева восхитила дизайнера своим нарядом.
«Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист Пугачевой — сама Пугачева», — заявил Гуляев.
«Не сомневайся», — ответила ему Примадонна.
«Как же ты офигительно выглядишь! Хороша!» — подчеркнул дизайнер.
Но стилист все же решил добавить и немного своего в образ звезды. Речь идет о шапке-гульке из рыжего натурального меха. Аутфит она дополнила солнцезащитными очками стильного дизайна.
«От себя добавил немного, и образ заиграл по-новому», — похвастался специалист.
Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда в свои почтенные 72 года.
«Красотка! Аллочка, будь всегда такой!»;
«Очень красиво!»;
«Невероятная женщина, в любом образе роскошная»;
«Красиво, шикарно»;
«Роскошная! Сразу видно женщину, которая поет», — засыпали певицу комплиментами подписчики.
Ранее экс-супруг звезды Филипп Киркоров признался, что скучает по Пугачевой.