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Армия
Мураховский: Британия переброской солдат в ФРГ хочет создать информационную шумиху
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Мураховский: Британия переброской солдат в ФРГ хочет создать информационную шумиху

Армия
Мураховский: Британия переброской солдат в ФРГ хочет создать информационную шумиху
livejournal.com

Москва, 27 ноября. Переброска подразделений британской армии в Германию похожа на «медийный хайп», потому что для ФРГ нет никой угрозы со стороны России, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

Лондон накануне принял решение перебросить бронетехнику в Германию «на случай войны с Россией». В интервью газете «Взгляд» член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Мураховский сообщил, что подобные манипуляции в первую очередь совершаются для создания шумихи в информационном пространстве. Аналитик с помощью обычных линейки и карты доказал абсурдность переброски британских солдат в ФРГ.

«Любой может взять линейку, приложить к карте и прикинуть, какое расстояние между ближайшей нашей танковой частью где-нибудь под Воронежем и, например, Рейном, куда они эту бригаду собираются направить. Просто смешно», – говорит эксперт.

Мураховский: Британия переброской солдат в ФРГ хочет создать информационную шумиху
royalnavy.mod.uk / The Royal Navy website

При этом он отметил, что противопоставлять британскую технику российской не очень разумно. Мураховский подчеркнул, что бронемашина Ajax и танк Challenger 3 не могут похвастаться хорошими боевыми характеристиками. По его словам, определенную выгоду солдаты ВС Британии из переброски в Германию извлечь все-таки смогут.

«Военнослужащие этой бригады прекрасно будут служить в Германии. Там повышенный оклад, Россия очень далеко и можно наслаждаться немецкой архитектурой, девушками и пивом», – сыронизировал он.

Ранее сообщалось, что читателей британских СМИ возмутило решение Лондона отправить военных в ФРГ. Они заявили, что следить нужно за своими границами, а не за немецкими.

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россия германия британия война войска
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