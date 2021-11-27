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Экс-президент Украины Янукович потребовал признать решение о его «устранении» незаконным

Политика
Экс-президент Украины Янукович потребовал признать решение о его «устранении» незаконным
youtube.com  /  Prt Scr / Россия 24

Киев, 27 ноября. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в суд. Он намерен побороться за кресло главы государства, с которого его «устранили».

Недавно адвокат экс-руководителя страны Виталий Сердюк раскритиковал обвинения в госизмене, выдвинутые против его подзащитного. Юрист назвал дело политически мотивированным. Теперь бывший президент намерен добиться признания незаконным его ухода с поста главы государства.

«Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», — подчеркнул пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

Ранее адвокат Татьяна Монтян рассказала о предательстве Януковича украинскими олигархами. По мнению публициста, именно это стало причиной превращения Майдана в гражданскую войну.

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