Экс-президент Украины Янукович потребовал признать решение о его «устранении» незаконным

Киев, 27 ноября. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился в суд. Он намерен побороться за кресло главы государства, с которого его «устранили».

Недавно адвокат экс-руководителя страны Виталий Сердюк раскритиковал обвинения в госизмене, выдвинутые против его подзащитного. Юрист назвал дело политически мотивированным. Теперь бывший президент намерен добиться признания незаконным его ухода с поста главы государства.

«Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства», — подчеркнул пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир в Facebook.

Ранее адвокат Татьяна Монтян рассказала о предательстве Януковича украинскими олигархами. По мнению публициста, именно это стало причиной превращения Майдана в гражданскую войну.