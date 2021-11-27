Болсонару отказался объявлять локдаун в Бразилии из-за штамма «Омикрон»

Бразилиа, 27 ноября. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не будет вводить ограничения в стране в связи с появлением нового штамма COVID-19 «Омикрон». Власти пообещали принять «рациональные меры».

"Brasil não aguenta mais um lockdown", diz Bolsonaro sobre variante Ômicronhttps://t.co/CEMdvF3SCD — Brasil 247 (@brasil247) November 26, 2021

Президент сказал, что обсудил ситуацию в связи с появлением нового штамма с руководителем Национального агентства по надзору за здоровьем страны (Anvisa) Антонио Барра Торесом и главой администрации Сиро Ногейра Лима Филью. В результате было приятно решение не вводить ограничения и закрытие границ, однако будут приняты «рациональные меры». Президент не уточнил, что конкретно будет сделано.

«Бразилия больше не может терпеть изоляцию. К тем, кто приезжает сюда из Аргентины на машине, никаких проблем. Тот, кто прилетает на самолете, должен быть помещен в карантин на четыре дня. Мы собираемся принять рациональные меры», — сказал Болсонару.

Ранее Министерство здравоохранения Бразилии распространило предупреждение о риске, связанном с новым вариантом COVID-19. Согласно документу, в стране еще не было выявлено ни одного случая заболевания, вызванного новым штаммом «Омикрон».

26 ноября Anvisa предложила ограничить въезд в Бразилию тех, кто в течение последних 14 дней находился в шести африканских странах: ЮАР, Ботсване, Свазиленде, Лесото, Намибии и Зимбабве.

«Омикрон»

Впервые о новом штамме было сообщено Всемирной организации здравоохранения из Южной Африки 24 ноября, при этом первый образец был получен от больного еще 9 ноября. «Омикрон» имеет 30 мутаций, в два раза больше, чем у предыдущего варианта — «Дельта», что делает его более устойчивым перед вакциной. Штамм также очень быстро передается.