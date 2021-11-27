Российские лыжники Червоткин и Большунов завоевали серебро и бронзу на этапе Кубка мира

Хельсинки, 27 ноября. Российский лыжник Алексей Червоткин занял вторую строчку в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира, который проходит в финском городе Рука.

Золото досталось представителю Финляндии Ийво Нисканену, который преодолел дистанцию за 33 минуты 08,6 секунды. Россиянин проиграл ему всего 8,3 секунды. Бронзу завоевал Александр Большунов (+14,1 секунды).

Ранее россиянин Александр Терентьев победил на соревнованиях по спринту классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Финляндии. Серебро досталось норвежцу Йоханнесу Клебо, бронзу завоевал его соотечественник Эрик Валнес.